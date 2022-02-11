غلق كلي لشارع الهرم بسبب تنفيذ أعمال مترو الأنفاق

أعلنت محافظة الجيزة، في بيان صادر لها اليوم الجمعة عن غلق كلي لشارع الأهرام عند تقاطعه مع طريق المريوطية، اتجاه ميدان الجيزة، بسبب أعمال مواقع محطات مترو الأنفاق.

استكمال تسليم مواقع مترو الأنفاق

وأوضحت المحافظة أن ذلك يأتي في ضوء استكمال تسليم مواقع محطات مترو الأنفاق، والتي تكون في الخط الرابع بشارع الأهرام، ويأتي ذلك بعد تسليم مواقع محطات مترو أنفاق «المريوطية، العريش، المطبعة».

مواجهة الكثافات المرورية

كما أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور، بالتزامن مع تنفيذ أعمال موقع محطة مترو أنفاق الطالبية، بداية من تقاطع شارع الأهرام مع شارع محمد سالم حتى شارع عزيز المصري في الاتجاه القادم من المنطقة الآثرية باتجاه ميدان الجيزة، لذلك استوجب تنفيذ غلق كلي لشارع الأهرام، ابتداءً من الساعة الواحدة صباح يوم الجمعة الموافق 11/2/2022 حتى انتهاء الأعمال.

الطرق البديلة بعد غلق طريق الأهرام

وأعلنت الإدارة العامة للمرور إجراء تحويلات مرورية على النحو التالي:

استكمال السير بطريق محور أنور السادات «ترسا سابقًا» في اتجاه كوبري عثمان محرم، وصولاً حتى تقاطع شارع أنور السادات مع شارع عثمان محرم «السير أسفل كوبري عثمان محرم المستحدث» الطريق السطحي.

السير يسارًا بشارع عثمان محرم، مرورًا بفتحة الدوران أسفل كوبري عثمان محرم المستحدث، ثم الدوران، واستكمال السير مرة أخرى بشارع عثمان محرم، وصولاً حتى شارع الأهرام.

وتعمل الإدارة العامة لمرور الجيزة على تعيين الخدمات المرورية اللازمة، والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية، وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.