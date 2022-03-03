محافظ القليوبية يبحث مع رؤساء الوحدات المحلية تطورات ملف التعديات

أكد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أنه يتابع بنفسه يوميا آخر مستجدات التعديات المخالفة، عبر تقارير منظومة المتغيرات المكانية، مشددا على أنه سيتم تقييم أداء رؤساء الوحدات المحلية وفقا لهذا الملف، لما له من أهمية قصوى وأولوية هامة.

إزالات فورية للتعديات

ووجه محافظ القليوبية بالتنسيق المستمر مع كافة الأجهزة الأمنية في تنفيذ الإزالات الفورية لكافة التعديات والمخالفات الواردة من إدارة المساحة العسكرية، والرد الفوري على كافة الملاحظات، للوصول إلى أعلى نسبة في الرد على المتغيرات بكافة أرجاء المحافظة.

جاء ذلك خلال اجتماع محافظ القليوبية برؤساء الوحدات المحلية، لمتابعة الجهود المبذولة في التعامل مع مخالفات البناء من خلال منظومة المتغيرات المكانية، بحضور الدكتورة إيمان ريان، والدكتور سمير حماد، نائبي المحافظ، واللواء فؤاد الطيب مساعد مدير الأمن، واللواء هشام خشبة السكرتير العام، والمهندس على يوسف أبو عقيل السكرتير العام المساعد، ووكيل وزارة الزراعة بالقليوبية، والمهندسة رانيا هارون مديرة وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة، تنفيذا لتوصيات مجلس المحافظين الأخير.

التصدي للتعديات بكل حزم

وشدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية بضرورة التصدي بكل حزم لكافة صور التعديات أيا كان نوعها، من بناء مخالف أو تشوينات أو تراكمات أو أية تغييرات جديدة، وإزالتها فورا، مؤكدا على ضرورة اليقظة التامة والتحرك السريع للرد على جميع تقارير منظومة المتغيرات، وإزالة المخالفات بشكل فوري، موجها مدير وحدة المتغيرات بضرورة إخطار رؤساء المدن، ووكيل وزارة الزراعة فورا بشأن أي متغير يتم رصده في نطاق الزراعة، وإعداد تقرير يومي للعرض على المحافظ بشأن ما تم إنجازه من أعمال بجميع المراكز، إضافة لتقرير أسبوعي بالمتغيرات الجديدة والرد الخاص بشأنها من قبل مسئولي مجالس المدن.