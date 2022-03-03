الكشف على 3 ملايين سيدة في المبادرة الرئاسية لصحة المرأة بالشرقية

صرح الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بأن الفرق الطبية المشاركة في مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لدعم صحة المرأة والكشف المبكر عن أورام الثدي، قامت بتقديم الخدمة الطبية وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لأكثر من 2 مليون و910 آلاف سيدة بمحافظة الشرقية حتى الآن، وذلك بدعم من الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية.

تقديم الخدمة الطبية للسيدات من خلال الزيارات المنزلية

وأوضح وكيل وزارة الصحة في الشرقية أنه تم تنظيم فرق طبية تقوم بتقديم الخدمة الطبية للسيدات من خلال الزيارات المنزلية، والعيادات الطبية المتنقلة، مضيفا أن الفرق الطبية بالمبادرة قدمت الخدمة الطبية بمراكز الإحالة بمستشفيات الصحة بالمحافظة، من إجراء عمليات جراحية لاستئصال أورام الثدي، والفحص بجهاز الماموجرام، والسونار، وتقديم العلاج اللازم، وذلك منذ انطلاق فعاليات المبادرة، مشيراً أنها تستهدف الفحص الطبي على جميع السيدات بمدن وقرى محافظة الشرقية، من عمر 18 فأكثر مقسمة إلى فئات عمرية مختلفة «من 18 : 25 عاما، ومن 25 : 35 عاما، وأكثر من 35 عاما»، ما بين التثقيف والتوعية الصحية وتوقيع الكشف الطبي والفحص، وذلك من خلال فرق طبية مدربة تضم «أطباء، تمريض، مدخلي بيانات، ورائدات ريفيات».

الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية

وأشار وكيل وزارة الصحة إلى أنه يتم تقديم الخدمة الطبية بجميع الإدارات الصحية بالمحافظة، مع تخصيص أماكن الإحالة بمستشفيات ههيا المركزي وفاقوس النموذجي، والأحرار التعليمي، مضيفا بأنه تم تجهيز العيادات الطبية وأماكن الفحص، وتوافر المستلزمات الطبية بها، وتم التأكيد على الفرق الطبية بخصوصية أماكن الفحص، وسرية النتائج، وحسن المعاملة والاستقبال للمترددات على المبادرة الرئاسية، كما تم التأكيد على الفرق الطبية باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء التعامل مع السيدات بالمبادرة، مع إتباع معايير مكافحة العدوى، وارتداء الواقيات الشخصية، والتأكيد على المترددات بارتداء الكمامات، حرصا على صحة وسلامة الفريق الطبي والمترددات بالمبادرة الرئاسية لصحة المرأة.