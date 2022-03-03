مصر وفرنسا تنفذان تدريبين بحريين في البحر الأحمر

نفذت القوات البحرية المصـرية والفرنسية، تدريبين بحريين عابران بنطاق الأسطول الجنوبي بالبحر الأحمر، وذلك في إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة للارتقاء بمستوى التدريب وتبادل الخبرات مع القوات المسلحة للدول الشقيقة والصديقة.

ونفذت الفرقاطة المصرية «سجم أبو قير» مع حاملة المروحيات الفرنسية MISTRAL، والفرقاطة الفرنسية COURBET من طراز FREMM، العديد من الأنشطة التدريبية المختلفة ذات الطابع الاحترافي، ومنها التدريب على تنفيذ عملية إبرار بحري على إحدى الجزر، والتدريب على تنفيذ إجراء عمليات مسح واستطلاع الشاطئ، إضافة إلى الإبار باستخدام الوسائط والتدريب على تنفيذ إجراءات الاعتراض البحري وحق الزيارة والتفتيش وحماية سفينة الإبار أثناء القيام بمهامها.

كما شاركت صائدة الألغام المصرية «نافارين»، مع كاسحة الألغام الفرنسية ORION، بالتدريب على البحث واكتشاف وتحديد الألغام البحرية، إضافةً إلى التدريب على أساليب تدمير الألغام البحرية المكتشفة، وذلك باستخدام أحدث الأسلحة والمعدات.

وتعكس التدريبات البحرية المتعددة التي نفذتها القوات البحرية المصرية والفرنسية سويا في الآونة الأخيرة، تطورا كبيرا للقوات البحرية المصرية، والطفرة التكنولوجية الهائلة التي شهدتها في السنوات الأخيرة، ومواكبتها لكبرى القوات البحرية العالمية، كما تظهر عمق العلاقات الثنائية (المصرية / الفرنسية) وسعيهم المتواصل نحو حفظ الأمن والاستقرار البحري بالمنطقة.