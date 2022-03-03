«كابونجا»: أستعد لتحقيق رقم قياسي جديد خلال مارس الجاري

قال بطل موسوعة جينيس للأرقام القياسية أشرف كابونجا، إنه سيعمل على تحقيق رقم قياسي جديد في شهر مارس الجاري، بعد نجاح محاولته لسحب مترو الأنفاق أمس الأربعاء في القاهرة.

وتابع كابونجا في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنه سيعمل على تنفيذ شيء آخر لأول مرة في العالم أيضا، وتسجيله كرقم قياسي جديد، مشيرا إلى أنه لديه من الإمكانيات ما يسهل له ذلك.

كابونجا: التيسير الحكومي يساعدني في تحقيق رقم كل أسبوع

وقال أشرف كابونجا إنه مستعد لتحقيق رقم قياسي جديد كل أسبوع باسم مصر، حال موافقة المصالح الحكومية له والتسهيل له لتنفيذ الأعمال التي يحاول تسجيلها في موسوعة جينيس.

وتابع: «استطعت سحب قاطرة بأسناني في هيئة قناة السويس واستطعت سحب 4 تريلات نقل محملة بالمواد الغذائية بالكامل، ونجحت في سحب مترو الأنفاق أمس، وقادر على تحقيق المزيد».

كابونجا: شكرا للفريق كامل الوزير

وتوجه أشرف كابونجا بالشكر للفريق كامل الوزير وزير النقل والمواصلات، على موافقته على سحبه مترو الأنفاق، بعد أسبوع فقط من تقدمه بطلب المحاولة، مضيفا: «ناشدت الوزير عبر جريدة الوطن بالموافقة على سحب المترو وتم التواصل معي، وتوجهت إلى مكتبه ثم هيئة مترو الأنفاق، ووافقوا على المحاولة بعد التنسيق لمكان عملية السحب، وبالفعل تم تنفيذها بالأمس».

وقال كابونجا إن الموافقة على سحب المترو كانت سببا رئيسيا في تسجيل رقم قياسي جديد لم يسبق لأي شخص في العالم تحقيقه، وإنه سيسجل لأول مرة باسم مصر في موسوعة جينيس بعد مخاطبتها.