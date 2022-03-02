«بلع كرتونة بيض وفراخ مشوية».. كابونجا يستعد لشد المترو بأسنانه بعد 16 ساعة تدريب

ساعات قليلة تفصلنا، عن شد المصارع أشرف كابونجا، الشهير بـ «الرجل الخارق»، مؤسس أول فريق للمصارعة الحرة للمحترفين في مصر والعالم العربي EWR، مترو الأنفاق بأسنانه داخل ورشة شبرا الخيمة التابعة، للخط الثاني للمترو، أملا في دخول موسوعة «جينيس» للأرقام القياسية.

كابونجا: بستعد كويس.. وهشد المترو النهاردة

قال «كابونجا»، في تصريح لـ «الوطن»: «استعديت كويس جدا قبل شد مترو الأنفاق»، مؤكدا أنه قادر على شده بأسنانه، لأن لديه قدرات خارقة، وأنه تناول اليوم أكلات تنوعت ما بين: الجبن والتونة وكرتونة بيض ودجاج مشوي، بالإضافة إلى شرب كميات كبيرة من اللبن.

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وأوضح أنه تدرب لمدة 16 ساعة، استعدادا لشد مترو الأنفاق دون ركاب بأسنانه، في الساعة السادسة مساء اليوم، بورش شبرا الخيمة، موضحا أنه يحلم بشد مترو الأنفاق لدخول موسوعة «جينيس» للأرقام القياسية.

مترو الأنفاق: ننفذ الإجراءات الاحترازية

ذكر «الرجل الخارق»، أن قدراته مكنته من سحب سيارات وشاحنات عملاقة باستخدام أسنانه، مقدما الشكر للفريق المهندس كامل الوزير وزير النقل والمواصلات، على موافقته له بتنفيذ تحدي سحب المترو.

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ومن جانبه، أشار أحمد عبد الهادي المتحدث الرسمي باسم مترو الأنفاق، في تصريحات لـ «الوطن»، إلى أن الشركة جهزت ورشة شبرا الخيمة، لبداية فعالية شد «أشرف كابونجا» مترو الأنفاق، بأسنانه، وسط تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا.