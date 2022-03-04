«الصحة» تطلق قافلة طبية بالشرقية اليوم.. العلاج والكشف مجانا

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن إطلاق قافلة طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة» اليوم، للكشف والعلاج مجانا في التخصصات الطبية التي أقرتها القافلة الطبية، واستعرضت الوزارة في تقرير رسمي لها التخصصات الطبية التي من المقرر أن تشملها القافلة وهي «نساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة والأطفال والباطنة والأنف والأذن والعظام والجراحة والرمد الأسنان والقلب والجلدية وخدمات الأشعة والتحاليل».

وقالت الوزارة في تقريرها الرسمي القافلة الطبية من المقرر أن تكون في محافظة الشرقية خاصة في منطقة الخطارة القديمة مركز الصالحية الجديدة، لافتة إلى أن القافلة الطبية من المقرر أن تضمن عيادات متنقلة وصيدليات لصرف الأدوية فور الكشف، فضلا عن تحويل كل الحالات الحرجة التي تتطلب رعاية حرجة إلى أقرب مستشفى تابع للمحافظة.

الكشف والعلاج مجانا بالقافلة الطبية

وأكدت الوزارة أن القوافل الطبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة» أطلق في جميع المحافظات بشكل دوري، وتتغير أماكن القوافل يوميًا لضمان وصولها لكل المحافظات، موضحة أن الكشف والعلاج بالكامل يكون مجانا.

رفع أعلى درجات الاستعدادات بسبب كورونا

وناشدت وزارة الصحة والسكان المواطنين ضرورة المشاركة في القوافل الطبية للاستفادة من الخدمات الطبية، لافتة إلى أهمية المشاركة مع اتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة كارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعي والبعد عن الزحام وعدم التكدس للحفاظ على استقرار المنحنى الوبائي للفيروس، مطالبة المواطنين ضرورة التواصل مع الوزارة من خلال كافة منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

ولفتت وزارة الصحة والسكان أن فيروس كورونا السبب الرئيسي في رفع الوزارة أعلى درجات الاستعداد القصوى على مستوى جميع المستشفيات على مستوى محافظات الجمهورية، لمتابعة الموقف الوبائي للفيروس واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من الفيروس وغيره من الأمراض المعدية.