«توب موديلز» مسابقة أجمل عارضة أزياء في العالم تسوق للسياحة بشواطئ مصر

أجرت اللجنة المنظمة لمسابقة أجمل عارضة أزياء في العالم «توب موديلز»، جلسات تصوير للمتسابقات على شواطئ الغردقة، وذلك ضمن فعاليات المسابقة بهدف ترويج وتنشيط السياحة على شواطئ الغردقة، على هامش فعاليات المسابقة، التي تستضيفها مدينة الغردقة وتستمر فعاليتها حتى التاسع من شهر مارس الجاري، وتشمل برامج ترفيهية واستعراضية وفقرات ومسابقات متنوعة ورحلات سياحية ورحلات للمدن السياحية المصرية، وتحصل الفائزة بلقب عارضة الأزياء الأفضل والأجمل في العالم على جائزة مالية، ووضع صورتها على مجلات الموضة العالمية.

مشاركة متسابقات من 50 دولة.. وتغطية إعلامية مكثفة

ومن جانبه قال جاسر بهجت رئيس مجلس إدارة أحد المنتجعات السياحية المستضيفة لفعاليات المسابقة، إن مسابقة توب موديلز لملكات جمال العالم، مسابقة «أجمل عارضة أزياء في العالم»، والتي تستضيفها الغردقة، تشارك فيها 50 متسابقة من 50 دولة حول العالم، تشهد تغطية إعلامية مكثفة، وتشهد العين السخنة بعض الفعاليات وحفل الختام في حدث عالمي يقام لأول مرة بأحد المنتجعات السياحية.

جاسر بهجت: هدفنا لفت الأنظار والتسويق للعين السخنة

وأضاف بهجت في تصريحات لـ«الوطن»، اليوم الخميس، أن ذلك يأتي ضمن توجهات الدولة في التسويق لجذب السياحة لمنتجعات العين السخنة، وإضافتها على خريطة المدن والمناطق السياحية المهمة والواعدة بمصر.

لافتا إلى أن فعاليات الختام بالعين السخنة ستكون بحفل عالمي يحييه عدد من مشاهير النجوم، وينك توجيه الدعوة لوسائل الإعلام الدولية ومنظمي الرحلات وكبار الشخصيات لحضوره، وذلك بهدف رصد الإمكانيات السياحية الفريدة بالعين السخنة، مما فتح الباب أمام تدفق السياحة الدولية للعين السخنة، كمقصد سياحي مصري جديد يصب في صالح المنطقة وصناعة السياحة المصرية.