«حنة وموسيقى شرقي وعرض فرعوني» في المعرض السياحي الدولي ببودابست

تشارك وزارة السياحة والآثار، ممثلة فى الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بوفد رفيع المستوى برئاسة غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، في الدورة 45 من المعرض السياحي الدولي HUNGEXPO والذي بدأت فعالياته اليوم وتستمر حتى 6 مارس الجاري بالعاصمة المجرية «بودابست»، وتشارك مصر كضيف شرف.

ويعد هذا المعرض من أكبر المعارض السياحية التي تقام بدولة المجر، وتشارك فيه مصر هذا العام بجناح تم تصميمه على الطراز الفرعوني وتصل مساحته إلى 150م2.

تعزيز التواجد في السوق المجرية

وأوضح ماجد أبو سديرة، رئيس الإدارة المركزية للمكاتب السياحية بالهيئة، أن مشاركة وزارة السياحة والآثار بهذا المعرض تأتي بهدف تعزيز التواجد في السوق المجري وجذب السائح المجري لزيارة المقاصد السياحية المصرية والتعرف على الحضارة المصرية العريقة، كما تشارك وزارتي البيئة والشباب والرياضة في الجناح المصري للترويج لمنتجي السياحة البيئية والسياحة الرياضية بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار.

عروض موسيقية ورسم بالحنة

وأشار إلى أنه سيتم خلال فعاليات المعرض تنظيم مائدة مستديرة للترويج لمنتج السياحة البيئية والمستدامة في مصر، بالإضافة إلى تنظيم عدداً من ورش العمل والمحاضرات عن المقصد السياحي المصري وأنماطه ومنتجاته المتنوعة.

وأوضح أن مصر كضيف الشرف بالمعرض سوف تقدم عددًَا من الأنشطة لزائري المعرض تشمل عروضا موسيقية وجوائز لزائري الجناح المصري، بالإضافة إلى عقد مؤتمر صحفي موسع يعقبه ليلة مصرية، كما تتضمن الأنشطة المصاحبة للمعرض رسم الحناء والخط العربي وفرقة تقوم بتقديم عروضا فنية وموسيقى تعبر عن الفن الشرقي الراقي.

ويشارك بالجناح المصري تسع جهات حكومية وخاصة تضم شركة مصر للطيران وممثلين عن الاتحاد المصري للغرف السياحية وغرف المنشآت الفندقية والغوص والأنشطة البحرية وشركات ووكالات السفر والسياحة، وممثلين عن وزارتي البيئة والشباب والرياضة، واثنين من الشركات السياحية .