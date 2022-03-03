«التعليم» تحدد موقف المصابين بكورونا والمخالطين من صرف «حافز التطوير»

أعلنت عدد من مديريات التربية والتعليم، ومنها مديرية التعليم بمحافظة كفر الشيخ، ضوابط صرف حافز التطوير بجميع الإدارات التعليمية، موضحة أن أيام الإجازات والمناسبات والأعياد الرسمية تعتبر أيام عمل فعلية وتعتبر الإجازات الاستثنائية الممنوحة في ظل جائحة كورونا «تخفيض العمالة» أيام عمل فعلية، في حال صدور قرار من السلطة المختصة بذلك، ويصرف الحافز للمعلمات والموجهات الحاصلات على إجازة وضع.

وأضافت المديرية أن الحافز يصرف للمصاب بفيروس كورونا والمخالطين لمريض مصاب بالفيروس والحالات المشتبه فيها، وذلك بعد تقديم شهادة من اللجنة الطبية بالتأمين الصحي التابع له، ووفق أحكام قرار وزير الصحة رقم 8 لسنة 2020.

وأشارت المديريات في خطابات للإدارات التعليمية، إلى أنه يتم الالتزام بالعمل على البرنامج المعتمد حسابيا من المنظومة الإلكترونية للتحول الرقمي بكل مديرية، ويتم الصرف اعتبارا من أول يوليو 2021، لكل من رياض الأطفال والصفوف الأولى والصف الرابع الابتدائي، ويتم الصرف بواقع 800 جنيه، على أن يكون المعلم أو الموجه على رأس العمل، وأن يكون شاغلا للوظيفة بصفة أصلية أو منتدبا أو للتدريس والتوجيه.

يجوز الجمع لمستحقي حافز رياض الأطفال مع حافز التجريبيات

وشددت المديريات على ألا يقل الحضور عن 30 يوم عمل «توقيع» شهريا فيما عدا شهر فبراير، 18 يوم عمل «توقيع»، ويصرف الحافز بنسبة الحضور الفعلية منسوبا إلى عدد أيام الحضور شهريا، وفي حالة الغياب بما يجاوز خمسة أيام شهريا من أيام العمل الفعلية يحرم المعلم أو الموجه من صرف الحافز ويخفض الحافز بنسبة 25% للمعلم أو الموجه، في حالة عدم تنفيذ التكليفات التي تصدر من إدارة المدرسة أو الجهة الإدارية.

وأجازت المديريات الجمع لمستحقي حافز رياض الأطفال وحافز الصفوف الأولى وحافز الصف الرابع الابتدائي مع حافز التجريبيات والتربية الخاصة والدمج، شريطة توافر شروط الاستحقاق، ويصرف الحافز لكل من يقوم بالتدريس الفعلي بالصف الرابع الابتدائي، سواء كان أصليا أو منتدباً «جزئيا -كليا» أو مكلفا أو مأمورية، وذلك للمواد الأساسية أو مواد الأنشطة، بالقرار الوزاري لسنة 2021.