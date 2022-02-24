خدمات علاجية لـ9 آلاف مريض.. كيف تكافح «التضامن» الإدمان بالمناطق المطورة؟

قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، رئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إنه تم تنفيذ العديد من البرامج التوعوية المتكاملة للوقاية من الإدمان في المناطق بديلة العشوائيات: «حي الأسمرات، والمحروسة، حدائق أكتوبر، روضة السيدة بمحافظة القاهرة، بشاير الخير بمحافظة الإسكندرية، وحى الضواحى بمحافظة بورسعيد»، وكذلك المناطق التي سيتم تطويرها بالقاهرة، ومناطق كرموز وغيط العنب بمحافظة الإسكندرية، تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية، لوزارة التضامن بتنفيذ برامج الحماية من المخدرات بالمناطق «بديلة العشوائيات».‬

وأشارت القباج، إلى أن الأنشطة تضمنت تنفيذ العديد من البرامج التوعوية، حول كيفية الوقاية من الإدمان، من خلال زيادة الوعي بين قاطني المناطق السكنية الجديدة، خاصة للشباب والمراهقين وتدريبهم على اكتساب المهارات الحياتية للوقاية من تعاطي المخدرات، وكذلك تعزيز الوعي والتثقيف الأسري، بما يكفل تمكين أفراد المجتمع من مواجهة مشكلة المخدرات.

زيارات منزلية للأسر بالمناطق المطورة

أكدت وزيرة التضامن، أن هذه التدخلات اعتمدت على تنفيذ حملات الزيارات المنزلية والتواصل المباشر مع الأسر المقيمة في هذه المناطق، وتأهيل الكوادر المجتمعية من الشباب، للمشاركة في جهود التوعية بخطورة القضية، إذ تم تنفيذ ما يقرب من 147 ألف زيارة منزلية، بمتوسط زيارتين إلى 3 زيارات لكل أسرة، بهدف تعزيز الوعي والتثقيف الأسري، بما يكفل تمكين الأسر بهذه المناطق من مواجهة مشكلة المخدرات، وتعريفهم بآليات الاكتشاف المبكر للتعاطي، وسبل المواجهة.

وأوضحت أنه تم اختيار 350 كادرا من أبناء المناطق المطورة، وبناء قدراتهم كمتطوعين وقيادات طبيعية تقوم بتنفيذ أنشطة الوقاية، ونشر رسائل التوعية داخل تلك المناطق، في ظل اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا‪ .‬

التوعية بأضرار المخدرات لتحفيز مرضى الإدمان على العلاج

لفتت الوزيرة، إلى أن التوعية من أضرار المخدرات هدفها تحفيز مرضى الإدمان على التقدم للعلاج، مؤكدة أن هذه الخدمة من المخطط لها الاستمرار بشكل دوري، لتحقيق التواصل الفعال مع أهالي هذه المناطق، بما يسهم في تحقيق الهدف العام للمشروع نحو تشكيل ثقافة رافضة للمخدرات.

وأوضحت أن منهجية استدامة الأنشطة الوقائية، تعتمد على إعداد قيادات طبيعية من داخل الأماكن المطورة، وكذلك المناطق التي سيتم تطويرها في القريب العاجل، وتدريبهم على آليات الوقاية والاكتشاف المبكر ومهارات الاتصال، لنشر رسائل التوعية بين أقرانهم، وتطوير رسائل الوقاية لتتناسب مع كل فئة مستهدفة من إجراء تحليل للفيروسات شامل لمرضى الإدمان المتقدمين للعلاج‪.‬

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‪تخصيص يوم من كل أسبوع للسيدات لتقديم المشورة

قال عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إنه تم افتتاح 6 عيادات تابعة للخط الساخن، لاستقبال طالبي الخدمات العلاجية، بهذه المناطق المطورة، وتخصيص يوم من كل أسبوع للسيدات بهذه العيادات، وتقديم المشورة وإحالة المرضى لتلقى العلاج في المراكز التابعة للصندوق، والشريكة مع الخط الساخن، والبالغ عددها 28 مركز علاجي في 17 محافظة حتى الآن.

الخدمات العلاجية مجانا وفي سرية تامة

أشار عثمان، إلى أن العيادات استقبلت 9219 حالة لطالبي خدمات الخط الساخن لعلاج الإدمان بهذه المناطق المطورة: «مرضى جدد، ومتابعة»، تمثلت في خدمات المشورة، الدعم النفسي، والعلاج، والتأهيل للمتعافين لمنع الانتكاسة، وتم تقديم الخدمات العلاجية مجانا وفي سرية تامة.

وكشف أن أكثر من 92% ممن تقدموا للعلاج، تعرفوا على الخدمة العلاجية من خلال حملات الزيارات المنزلية، بما يشير إلى التأثير الإيجابي لهذا الأسلوب من التواصل المباشر، في حين تعرف 8% على الخدمة من خلال الوسائط الدعائية، مؤكدا أنه يتم توفير خدمة إجراء التحاليل عن الأمراض الفيروسية المصاحبة للإدمان «الالتهاب الكبدي ‪Cو B‬، فيروس نقص المناعة المكتسب HIV/ AIDS»‬، بالإضافة إلى الرعاية اللاحقة والمتابعة المستمرة للمتعافين من مرض الإدمان، لمواجهة حالات الانتكاسة‪.‬‪