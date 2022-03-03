«الأوقاف» تفتتح أول مركز للمصالحة الأسرية: «خط الدفاع الأول للمجتمع»

افتتحت وزارة الأوقاف، أول مركز للمصالحة الأسرية على مستوى الجمهورية بمديرية أوقاف القليوبية، بحضور اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، والمستشار رضا الشاذلي المفتش القضائي بوزارة العدل، وعضو لجنة المصالحة الأسرية، والدكتور أيمن أبو عمر وكيل الوزارة لشئون الدعوة، والشيخ صفوت فاروق أبو السعود مدير مديرية أوقاف القليوبية، في ضوء دور وزارة الأوقاف الدعوي والمجتمعي.

الأسرة خط الدفاع الأول للمجتمع

وخلال اللقاء، نقل الدكتور أيمن أبو عمر وكيل وزارة الأوقاف لشئون الدعوة، تحيات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، لمحافظ القليوبية، وللحضور والأئمة، مؤكدًا على أن الأسرة هي خط الدفاع الأول عن المجتمع، وأن وزارة الأوقاف تولي ملف الأسرة المصرية اهتمامًا كبيرًا، من خلال فعالياتها المختلفة، سواء من خلال خطب الجمعة، أم من خلال ندوة للرأي التي تعقد بالتعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام، وتذاع على قناة النيل الثقافية، أم من خلال ندوات تثقيفية، أم من خلال مبادرة (سكن ومودة ) ومبادرة (حق الطفل).

المصالحة الأسرية

وفي كلمته، ثمّن اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جهود وزارة الأوقاف، مشيدًا بتوقيع البروتوكول المنعقد بين وزارة الأوقاف ودار الإفتاء ووزارة العدل، والذي من خلاله تم افتتاح أولى لجان المصالحة الأسرية على مستوى الجمهورية بمحافظة القليوبية، كما أشاد بدور الأئمة البارز في نجاح لجان المصالحة الأسرية، مؤكدًا على وجوب إلقاء الضوء على هذه اللجان، آملا أن تؤتي ثمارها المرجوة في نزع فتيل الخلاف بين أفراد الأسرة.

جدير بالذكر بأن لجان المصالحة بهذه المراكز تتم بالتعاون والمشاركة بين كل من وزارة الأوقاف ووزارة العدل ودار الإفتاء المصرية، حيث تشكل هذه اللجان بمشاركة إمام متميز من الأوقاف وآخر من العدل وثالث من الإفتاء.