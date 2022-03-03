قوافل «حياة كريمة» الثقافية تجوب قري كفر الدوار بالبحيرة

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة وإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، برئاسة أحمد درويش، عددًا من الأنشطة الثقافية والفنية من خلال الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، بقرى مركز كفر الدوار في محافظة البحيرة وهي قرى: «الروضة، شبل، الطرح، أربع عزب، فايق، سيدي غازي، البسلقون» وتوابعهم، بفرع ثقافة البحيرة.

ورش فنية وحرف يدوية

وأقيمت ضمن فعاليات اليوم الرابع على التوالي من أيام المبادرة، عدة ورش فنية وحرف يدوية بمقر حضانة براعم الإيمان بقرية فايق التابعة للوحدة المحلية لقومبانية أبو قير بمركز كفر الدوار.

وتضمنت ورش «عمل إكسسوار من عجينة السيراميك وحُلى وأعواد البامبو وتعليم قص وخياطة البنطلون وتعليم مبادئ الكروشيه وغرزة السلسلة والرسم على رقائق النحاس ورسم على الوجوه واكتشاف الموهوبين في الرسم».

عرض فني لتحريك العرائس

واختتمت فعاليات اليوم بعرض فني لتحريك العرائس قدمه فريق أجيال، تلاه حفل موسيقي لكورال وطلائع قصر ثقافة كفر الدوار الذي قدم مجموعة من الأغاني، منها «يا حبيبتي يا مصر، لأجل النبي، أسمر يا اسمراني، القلب يعشق كل جميل»، بقيادة المايسترو أحمد الفيل وأشراف حسام رجب.

يذكر أن الهيئة تقوم بتنفيذ فعاليات المبادرة الثقافية بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية ووزارة الشباب والرياضة والمركز القومى للمرأة والمجلس القومى للسكان والشركة القابضة لمياه الشرب وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والمجتمع المدنى بمدينة كفر الدوار.