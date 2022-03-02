إصابة 3 فتيات بتسمم إثر تناولهن شيكولاتة في البحيرة.. حالتهن مستقرة

أصيبت 3 طالبات بحالة من التسمم، إثر تناول شيبسي وشيكولاتة، أثناء عودتهن من الدروس بقرية لقانة التابعة لمركز شبراخيت بمحافظة البحيرة، وجرى نقلهن إلى مستشفى شبراخيت العام، تحت تصرف النيابة العامة، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

نقل المصابات إلى المستشفى

تلقى اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة شبراخيت، يفيد باستقبال المستشفى 3 طالبات مصابات بحالة تسمم غذائي، إثر تناولهن شيبسي وشيكولاتة، أثناء عودتهن من الدروس بقرية لقانة التابعة لذات المركز، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

جميع الحالات مستقرة

بالانتقال والفحص، تبين إصابة كل من منار عادل محمد مقيمة لقانه بمركز شبراخيت 16 سنة، مصابة بحالة تسمم، ندى محمد سرحان 16 سنة، مقيمة لقانة بمركز شبراخيت، شهد محمد عبد الغني 16 سنة مقيمة لقانه مركز شبراخيت، وجار عمل الإسعافات الأولية والفحوصات اللازمة بمستشفى شبراخيت العام، وجميع الحالات مستقرة، وجرى تحرير محضر بالواقعة، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.