طقس البحيرة اليوم.. «غائم جزئيا» وانخفاض في درجات الحرارة

شهدت محافظة البحيرة اليوم، انخفاضا في درجات الحرارة مع موجة من الصقيع التي ضربت المحافظة منذ مساء أمس، وذلك عقب ارتفاع في درجات الحرارة على مدار الأيام الماضية، مع هبوب للرياح المحمّلة بالأتربة والرمال.

شديد البرودة ليلا

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الخميس، طقسا مائلا للبرودة نهارا، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء، وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم يشهد نشاطا للرياح، وطقسا غائما جزئيا، وأمطارا خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 40% تقريبا.

درجات الحرارة اليوم في البحيرة

ويتوقع الخبراء أن تكون حالة البحر المتوسط، مضطربة، وارتفاع الموج فيه من 3 إلى 5 أمتار، على أن يكون اتجاه الرياح، شمالية غربية، فيما سجلت درجات الحرارة في البحيرة اليوم، العظمى 19 درجة مئوية وبلغت الصغرى 10 درجات مئوية.

وكان قد وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بضرورة نشر معدات الأمطار داخل الشوارع والتي بلغ عددها 1260 معدة، وذلك لسرعة رفع تراكمات مياه الأمطار، مشددا على صيانة أعمدة الإنارة واللوحات المعدنية المثبتة في الشوارع والميادين، تحسباً لوقوع الحوادث مع موجة الطقس السيء التي تشهدها المحافظة.

كما شهدت المحافظة قبل بداية فصل الشتاء تنفيذ نموذج محاكاة لعمل المعدات والصفايات في مختلف المدن والمراكز، وذلك ضمن الخطة الاستباقية لمواجهة فصل الشتاء، مع مراجعة المعديات النهرية والمنازل الآيلة للسقوط واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف منها.

كما وجه «آمنة» بسرعة عقد لغرفة العمليات المركزية بالديوان العام للمحافظة، على أن يتم ربطها بغرف العمليات الفرعية داخل الوحدات المحلية في حالة الطقس السيئ، لسرعة تلقي شكاوى المواطنين.