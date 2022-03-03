عاجل.. فرنسا: الرئيس الأوكراني أبلغ ماكرون أن بلاده لن تستسلم
كتب:
سحر المكاوى
04:44 م | الخميس 03 مارس 2022
حرب روسيا وأوكرانيا
أعلنت الرئاسة الفرنسية أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينيسكي أبلغ إيمانويل ماكرون أن الأوكرانيين لن يستسلموا، وفقا لما ذكرته قناة «سكاي نيوز عربية» في نبأ عاجل لها.
بوتين أبلغ ماكرون أن المفاوضات يجب أن تؤدي إلى نزع سلاح أوكرانيا
وأوضحت الرئاسة الفرنسية أن اتصالا جرى بين الرئيس ماكرون ونظيره الروسي بوتين، بمبادرة من الأخير واستمر لمدة ساعة ونصف.
وأضافت الرئاسة الفرنسية، أن بوتين أبلغ ماكرون أن المفاوضات يجب أن تؤدي إلى نزع سلاح أوكرانيا.