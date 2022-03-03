نقيب المحامين ووفد من النقابة العامة في زيارة إلى نادي القضاة

التقى رجائي عطية نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، يرافقة عدد من أعضاء مجلس النقابة العامة، ظهر اليوم الخميس، بالمستشار محمد عبدالمحسن رئيس نادي القضاة، والمستشارين أعضاء مجلس نادي القضاة بمقر النادي.

اصطحب رئيس نادي القضاة رجائي عطية نقيب المحامين، في جولة داخل أروقة النادي، رافقه خلالها أعضاء نادي القضاة وأعضاء مجلس نقابة المحامين، شملت الجولة مكتبة النادي الذاخرة بالمؤلفات والموسوعات القانونية النادرة، بالإضافة إلى قاعات النادي.

رئيس نادي القضاة يشيد بـ نقيب المحامين

وفي بداية اللقاء عبر المستشار محمد عبدالمحسن، رئيس نادي القضاة، عن مدى سعادته بزيارة نقيب المحامين، وأعضاء مجلس النقابة، قائلًا: «هذه الزيارة لها الأثر الطيب بين جناحي العدالة، مؤكدًا أن هذه الفترة يعيش جناحي العدالة أفضل مراحل التعاون المشترك بين الطرفين».

وأشار إلى أن رجائي عطية يضرب به المثل بين السادة القضاة، نظرًا لعلمية الغزير، وصاحب حجة قوية، إلى جانب ثقافته التي تستحق كل التقدير والثناء، على كل ما قدمه وسيقدمه للمحاماة والعدالة بصفة عامة، ومؤكدًا على الدور الإيجابي الذي يقوم به نقيب المحامين في التعاون المشترك بين القضاة والمحامين.

ومن جانبه قال رجائي عطية، إن هذا اللقاء جاء ردًا للزيارة التي قام بها المستشار محمد عبدالمحسن رئيس نادي القضاة، برفقة عدد من القضاة، لتهنئته بانتخابه نقيبًا للمحامين، معبرًا عن سعادته بعلاقة الود الطيبة والمتبادلة بينهما.

وذكر نقيب المحامين، أنه في عام 2011 كان القضاء مستهدفا من قبل الإرهاب، وبرغم ذلك ظل القضاء شامخًا كعادته ولم يتأثر، منوهًا بأنه شارك في وقت سابق بعهد المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة السابق، بعدد 60 صفحة من مجلة أعدت عن دور القضاء وما تعرض له في عهد الإرهاب.

رجائي عطية يطالب المحامين بالقراءة

وأشار إلى أنه دائما يطالب المحامين بضرورة الاطلاع والقراءة في مختلف المجالات، لأنه عندما يقف المحامي أمام القاضي يجب أن يكون ملم جيدًا بالقضية التي يترافع فيها، موضحًا أن الخصومة تقتضي وجود خصم ودفاع، لكي تتوازن الصورة أمام القاضي لكي يستطيع أن يحكم بالعدل، فوجود المحامي مهم جدا لتحقيق العدالة.

ومن جانبه قال المستشارعبدالستار إمام، إن الزيارات المتبادلة بين المحامين والقضاة لها مدلول طيب، نتمنى أن ينعكس أثرها على المحاكم الابتدائية، وصولًا إلى محكمة النقض، مشيرًا إلى أن العلاقة الوطيدة التي تجمع بين القضاة والمحامين جعلت أنه لا يوجد أي مشاكل بينهما، وعند وجود مناوشات يجرى حلها في أقل وقت.

وأوضح أن نقيب المحامين رجائي عطية، مشهود له بالخلق الرفيع فعندما يترافع أمام المحكمة يقول للقاضي الموجود على المنصة بكل أدب واحترام: « التمس من عدالتكم سيدي القاضي»، علمًا بأن القاضي الذي يوجد على المنصة من الممكن أن يكون من عمر أحفاده، مؤكدًا على علاقة الاحترام المتبادل بين المحامين والقضاة.

ومن جانبه، ذكر المستشار حازم أبوسديرة، أمين صندوق نادي القضاة، نقيب المحامين بموقف له عندما حل ضيفًا على إحدى القنوات الفضائية مع الإعلامية منى الشاذلي، وكان وقتها لا يستطيع أحد أن يقول كلمة حق إلا رجلًا شجاعًا يمتلك باعًا من الوطنية، فوجه إليها سؤاله، قائلًا: «ما هو تعريف الشهيد من وجهة نظرك؟»، وهذا الأمر الذي جعل المذيعة تغاير في الموضوع، ولكنه ظل يذكرها ويشرح لها مفهوم الشهيد في مشهد يفخر به الجميع.

ومن جانبه عبر صلاح سليمان، عضو مجلس نقابة المحامين، عن سعادته بهذا اللقاء الذي ينم عند مدى العلاقة القوية بين المحامين والقضاة، موضحا أن المستشار محمد عبدالمحسن، رئيس نادي القضاة، هو صاحب السبق في توطيد هذه العلاقة بين المحامين والقضاة، وامتداد هذه العلاقة الطيبة في عهد الفقيه رجائي عطية نقيب المحامين.

استقلال القضاء يساعد على ازدهار المحاماة

ونوه اصلاح سليمان، بأنه كان في إحدى اللقاءات التلفزيونية مع الإعلامي عمرو أديب، ودافع عن استقلال القضاء وعدم تابعيته لأي جهة، مؤكدًا أن استقلال القضاء يساعد على ازدهار المحاماة.

كما أهدى رجائي عطية نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، مجموعة كتب من مؤلفات إلى مكتبة نادي القضاة، وأهدى المستشارين بنادي القضاة نقيب المحامين، درع تذكاري لنادي القضاة، تقديرًا له على تلك الزيارة التي تؤكد على عمق العلاقة بين القضاة والمحامين.

وحضر اللقاء من أعضاء مجلس نقابة المحامين كلًا من: « محمود الداخلي الأمين العام المساعد، أبوبكر ضوة الأمين العام المساعد، عمر هريدي وكيل النقابة، صلاح سليمان عضو المجلس، عبدالحفيظ الروبي عضو المجلس، محمد الكسار عضو المجلس، محمد نجيب عضو المجلس، فاطمة الزهراء غنيم عضو المجلس».