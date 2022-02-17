أحمد عز بطل فيلم صقر المحروسة.. العمل السينمائي الثالث في 2022

حالة من النشاط الفني يعيشها الفنان أحمد عز على المستوى السينمائي خلال العام الجاري، إذ يستعد للمشاركة في بطولة فيلم صقر المحروسة للمخرج أحمد علاء، ومن المقرر أن يبدأ «عز» تحضيرات الفيلم الجديد بعد الانتهاء من تصوير مسلسل «الاختيار 3» للمخرج بيتر ميمي، والذي سيعرض في دراما رمضان 2022.

تفاصيل فيلم صقر المحروسة

وكشف صناع فيلم صقر المحروسة مجموعة من التفاصيل الخاصة بالعمل، إذ سيجرى تصويره بعد عيد الفطر المقبل، وينتمى الفيلم للدراما التاريخية، إذ تدور أحداثه خلال فترة الحكم الإسلامي، ويشهد عددًا من المعارك الحربية، وهو من تأليف محمود حمدان وإخراج أحمد علاء، ويشارك في بطولته مجموعة من الفنانين العرب الذين من المقرر الكشف عنهم بعد تعاقدهم بشكل رسمي خلال الفترة المقبلة.

يعتبر الفيلم هو العمل السينمائي الرابع الذي يجمع الفنان أحمد عز والمخرج أحمد علاء بعد «بدل فاقد»، الذي عرض عام 2009، بالإضافة إلى «الحفلة» و«العارف» الذي عرض في موسم عيد الأضحى السينمائي، ونجح في أن يكون الفيلم الأعلى تحقيقا للإيرادات في عام 2021، إذ تخطى حاجز الـ63 مليون جنيه، وذلك وفقا للتقارير الصادرة عن شركة «دولار فيلم» للتوزيع.

طرح «كيرة والجن» في موسم عيد الفطر السينمائي

ويشهد العام الجاري طرح عدد من الأفلام السينمائية من بطولة أحمد عز، إذ كانت البداية مع فيلم «الجريمة» للمخرج شريف عرفة، الذي بدأ عرضه في دور العرض السينمائي يناير الماضي، وحقق إيرادات خلال تلك الفترة تجاوزت 27 مليون جنيه، وشارك في بطولته منة شلبي وماجد الكدواني.

ومن المقرر عرض فيلم «كيرة والجن» للمخرج مروان حامد، خلال موسم عيد الفطر السينمائي المقبل، والذي يشارك أحمد عز في بطولته أمام كريم عبد العزيز، وهو مأخوذ عن رواية «1919» للكاتب الروائي أحمد مراد.