افتتاح مترو «العتبة - الكيت كات» خلال النصف الأول من 2022.. 5 محطات

قال الدكتور عصام والي رئيس الهيئة القومية للأنفاق، إنه سيتم افتتاح المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق (أ)، والتي تشمل 5 محطات، هي العتبة وجمال عبدالناصر وماسبيرو وصفاء حجازي والكيت كات، خلال النصف الأول من العام الجاري.

والي: الدولة تنفذ وسائل المواصلات لكل فئات الشعب المصري

وأضاف «والي»، على هامش افتتاحه المشروع الثقافي في محطات الخط الأخضر الثالث، أن الدولة المصرية لا تنفذ وسائل نقل جديدة وحديثة وذات رفاهية وسرعة وكثافة عالية لفئات معينة، فلا توجد دولة في العالم تنفذ وسيلة نقل جماعي إلا لجميع الفئات، مشيرا إلى أنه عند تحديد سعر أي تذكرة يؤخذ في الاعتبار أن تكون مناسبة لكل فئات الشعب المصري.

تنفيذ 3 مشروعات بالدلتا منها قطار كهربائي يربط بورسعيد بـ«أبوقير»

وأضاف «لدينا 3 مشروعات مهمة للغاية في منطقة الدلتا والإسكندرية، الأول هو تحويل قطار أبو قير إلى مترو، ونحن الآن في الإجراءات النهائية لبداية المشروع، وسنبدأ في هذا المشروع خلال العام الجاري، وسيكون بين أبو قير ومحطة مصر».

وأشار رئيس الهيئة إلى أن المشروع الثاني هو تطوير ترام الرمل، وهو بالفعل في مراحله النهائية، والثالث هو مشروع قطار كهربائي يربط بين غرب بورسعيد وأبو قير.

وافتتح الدكتور عصام والي رئيس الهيئة القومية للأنفاق، ظهر اليوم الخميس، المشروع الثقافي في الخط الأخضر الثالث، بحضور المهندس وديع بو شيحة الرئيس التنفيذي لشركة «ARTP ديف للنقل»، وذلك في عدد من محطات مترو الخط الثالث، وهي باب الشعرية وكلية البنات وهليوبوليس.

وأجرى رئيس الهيئة ومرافقوه جولة في المحطات الثلاث، وتفقدوا الرسوم والجداريات الموجودة على الحوائط، التي بها أشهر المعالم بالمحطة أو أشهر الشخصيات التي خرجت من المناطق التي يمر بها خط المترو.