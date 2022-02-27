سائقات مترو الأنفاق يقدن القطار في مايو المقبل.. لأول مرة

أعلنت شركة «RATP» الفرنسية العالمية لإدارة وتشغيل وصيانة الخط الثالث للمترو «العتبة - عدلي منصور»، عن مواصلة تدريب 3 فتيات على قيادة مترو الأنفاق داخل ورش الصيانة بالخط الثالث، استعدادا لاستخراج رخصة القيادة لهن بشكل رسمي، وذلك تزامنا مع تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة العاملين داخل ورش الصيانة.

سائقات مترو الأنفاق سيقدن القطار لأول مرة في مايو المقبل

أكد مصدر مسؤول في الخط الثالث للمترو، أن سائقات مترو الأنفاق سيتم استخراج لهن رخصة قيادة المترو خلال الأيام القليلة المقبلة، عقب اجتيازهن كافة الاختبارات، مشيرا إلى أن السائقات سيقدن القطار لأول مرة في مايو المقبل، موضحا أن لأول مرة في تاريخ مصر، يتم السماح للفتيات بقيادة المترو.

سائقات مترو الأنفاق سيتقاضين 7 آلاف جنيه شهريا

وقال المصدر، في تصريحات لـ«الوطن»، إن سائقات مترو الأنفاق سيتقاضين 7 آلاف جنيه شهريا، عقب تعيينهن رسميا في الخط الثالث للمترو، لافتا إلى أنه لم يتم اختبارهن على قيادة المترو على القضبان حتى الآن، وأنه سيتم تدريبهن على القيادة على القضبان بدون ركاب، للتأكد من نجاحهن في كافة الاختبارات، موضحا أن المعينات يتم عمل تأمين اجتماعي وطبي لهن، ومدة العمل 8 ساعات بنظام الشيفتات، وذلك لمدة 6 أيام أسبوعيًا.

حركة القطارات منتظمة وإجراءات مشددة ضد أوميكرون

وفي سياق مختلف، أضاف المصدر، أن حركة القطارات بالخط الثالث للمترو منتظمة منذ صباح اليوم، ولا يوجد أي معوقات تؤثر على سير حركة التشغيل، مؤكدا أن الشركة تقوم بتنفيذ إجراءات مشددة ضد متحور كورونا أوميكرون، للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب، من الإصابة بعدوى فيروس كورونا، منوها إلى أن جميع القطارات العاملة على الخط الثالث للمترو تخضع لأعمال تعقيم وتطهير بشكل دوري، للحد من انتشار فيروس كورونا.