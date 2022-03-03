جيهان الناصر وشروق الشريف وعكاشة علي أبطال النسخة العربية من فيلم «Encanto»

كشف الحساب الخاص بـ«ديزني بالعربي» عن أسماء الفنانين الذين تم الاستقرار عليهم لدبلجة فيلم «Encanto» بالعامية المصرية، ليكون الفيلم المرشح لجائزة أوسكار أفضل فيلم رسوم متحركة بمثابة عودة لدبلجة أعمال «ديزني» باللهجة المصرية بعد توقف دام لعشر سنوات، وتم استبدالها باللغة العربية الفصحى، وقررت الشركة العالمية أن تقدم نسختين سختين منفصلتين، الأولى بالفصحى والثانية بالعامية المصرية.

شخصيات فيلم «Encanto» بالعامية المصرية

ووقع الاختيار على الفنانة الشابة شروق الشريف لتقوم بدور «ميرابل» في النسخة العربية من «Encanto»، أما جيهان الناصر فتقوم بدور الجدة «آلما»، وزياد الشريف في دور «برونو»، ونتالي آلان في دور «لويسا»، بالإضافة إلى عكاشة علي في دور «فيليكس»، ونهى فكري في دور «بيبا»، والطفل عبدالله حازم يؤدي صوت شخصية «أنتونيو»، وتقدم أريج فودة شخصية «هو لييتا»، بينما تم اختيار أحمد عبد العزيز في لأداء صوت «أوجاستين»، ومن المقرر أن يتم الكشف عن باقي الشخصيات خلال الفترة المقبلة.

وحظت الاختيارات بإعجاب قطاع واسع من عشاق «ديزني»، حيث علق عدد من متابعي حساب «ديزني بالعربي» على اختيار الفنانين الذين كانت لديهم تجارب سابقة في دبلجة الأصوات، فقالت إحدى المتابعات: «حبيت اختيار الدكتورة جيهان الناصر، فعلا هي أنسب صوت لشخصية الجدة المتسلطة، ونهى فكري راح نسمعها بصوت بيبا بشخصيتها القلقة، اختيارات جميلة وموفقة»، بينما أضافت أخرى: «جيهان الناصر اسمها مرتبط بديزني وطفولتي»، وأضاف آخر: «متحمس أسمع الأغاني بعد ما تكون باللهجة المصرية».

«Encanto» يحقق إيرادات تصل لـ 264 مليون دولار في دور العرض السينمائي

يذكر أن فيلم «Encanto» حقق نجاحن كبيرن عند طرحه في دور العرض السينمائي حول العالم 246 مليون دولار، وحصل على عدد من الجوائز منها «جولدن جلوب» أفضل فيلم رسوم متحركة، وفاز بجائزة المجلس الوطني للمراجعة كأفضل فيلم رسومي لعام 2021، كما ترشح لجائزة أوسكار أفضل فيلم رسوم متحركة، في نسختها الـ 94، حيث من المقرر إقامة حفل توزيع الجوائز 27 مارس الجاري.