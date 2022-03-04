حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 4-03-2022 مهنيا وعاطفيا

حظك اليوم للأبراج من أكثر الأشياء التي يحرص محبي علم الفلك على البحث عنها، إذ أن حظك اليوم ينذرهم بما هو متوقع حدوثه في يومهم وفق لوضعهم الفلكي، وتنقسم الأبراج إلى 4 مجموعات مختلفة ومتنوعة، وتتمثل تلك المجموعات في «الأبراج الهوائية، الأبراج المائية، الأبراج النارية، الأبراج الترابية، ويصل عددهم إلى 12 برجًا.

وتهتم بوابة «الوطن» بتقديم ما يبحث عنه المواطنين، ولذلك نقدم من خلال هذا التقرير حظك اليوم للأبراج على الصعيد المهني والصعيد العاطفي، وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد، والتي جاءت كالتالي:

حظك اليوم برج الحمل 4-3-2022 على الصعيد المهني

تجنب اليوم يا مولود برج الحمل التردد عند اتخاذ القرارات الخاصة بمستقبلك ومصيرك، فتواجد القمر في برجك يمدك بالكثير من القدرة على التخطيط.

حظك اليوم برج الحمل 4-3-2022 على الصعيد العاطفي

من الممكن اليوم أن يكون لديك قدرة أكبر على إبهار من حولك، وخصوصًا أصدقاءك، إذ أن القمر في منزل الأصدقاء.

حظك اليوم برج الثور 4-3-2022 على الصعيد المهني

حافظ على صحتك بشكل كبير، ولا تهمل عند شعورك بالتعب، واحرص على قضاء حوائجك بالكتمان.

حظك اليوم برج الثور 4-3-2022 على الصعيد العاطفي

قد تشعر اليوم أنك في حاجه للانعزال عن الآخرين، ويكون ذلك نتيجة لكون عطارد في وضع معاكس لك.

حظك اليوم برج الجوزاء 4-3-2022 على الصعيد المهني

اليوم لديك فرصة كبيرة لتحقيق إنجازات مهمة، ويرجع ذلك إلى وجود القمر في منزل المشروعات.

حظك اليوم برج الجوزاء 4-3-2022 على الصعيد العاطفي

قد يكون لديك قدرة على لفت الانتباه اليوم، وقد تشعر أيضًا بطاقة من السحر والعاطفة.

حظك اليوم برج السرطان 4-3-2022 على الصعيد المهني

تمهل في اتخاذ قراراتك المصيرية والتي تتحكم في مستقبلك، فاحرص على اتخاذ تلك القرارات بحكمة.

حظك اليوم برج السرطان 4-3-2022 على الصعيد العاطفي

احرص على أن تكون صبورًا بشكل كبير مع المحيطين بك، فقد تشعر بالمزيد من التقلبات الجوية.

حظك اليوم برج الأسد 4-3-2022 على الصعيد المهني

قد يكون اليوم مناسب لك لعقد جميع اجتماعاتك، فاليوم مناسب لإجراء المفاوضات.

حظك اليوم برج الأسد 4-3-2022 على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط.. الوضع الفلكي يجعل اليوم مناسبًا للإصلاح وإضفاء جو من الانسجام.

حظك اليوم برج العذراء 4-3-2022 على الصعيد المهني

من الممكن اليوم أن يكون لديك أفكار مبتكرة، فاحرص على استثمارها في أعمالك.

حظك اليوم برج العذراء 4-3-2022 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي داعم.. تستطيع اليوم أن تحصل على الحب والإعجاب بك.

حظك اليوم برج الميزان 4-3-2022 على الصعيد المهني

تجنب اليوم توقيع أي من العقود أو الأوراق الخاصة بالعمل، فالقمر في وضع مواجه لبرجك.

حظك اليوم برج الميزان 4-3-2022 على الصعيد العاطفي

حاول أن تكون صادقًا مع نفسك في تحديد أخطائك ولا تتسرع في الغضب.

حظك اليوم برج العقرب 4-3-2022 على الصعيد المهني

احرص على ألفاظ على طاقتك وحماسك، وتجنب الأشياء التي تؤثر على ذلك.

حظك اليوم برج العقرب 4-3-2022 على الصعيد العاطفي

يمكنك اليوم أن تكسب إعجاب الجنس الآخر بسهولة.

حظك اليوم برج القوس 4-3-2022 على الصعيد المهني

اليوم مناسب لك لقضاء أوقات طيبة ولطيفة مع من حولك.

حظك اليوم برج القوس 4-3-2022 على الصعيد العاطفي

من الممكن أن يدعمك الحظ اليوم، ليمدك بطاقة عاطفية كبيرة.

حظك اليوم برج الجدي 4-3-2022 على الصعيد المهني

قد تبدو سيئ المزاج ومن السهل استفزازك.. ابتعد اليوم عن التعنت والعناد وتجنب التحديات.

حظك اليوم برج الجدي 4-3-2022 على الصعيد العاطفي

احرص على حمية حياتك الشخصية دائمًا، ولا تسمح لأحد بأن يتدخل بها.

حظك اليوم برج الدلو 4-3-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل العلاقات يمدك اليوم بالبلاغة ويجعلك أكثر يقظة وتفهما لظروف من حولك.

حظك اليوم برج الدلو 4-3-2022 على الصعيد العاطفي

احرص على إظهار مشاعرك للآخرين وخصوصًا الأشخاص الذين تفتقدهم، إذ أن عطارد في برجك.

حظك اليوم برج الحوت 4-3-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني ومن المحتمل أن يدفعك نحو عملية بيع أو شراء مهمة، أو تميل لاتخاذ قرارات حاسمة، فقط راجع جيدًا خياراتك.

حظك اليوم برج الحوت 4-3-2022 على الصعيد العاطفي

تجنب التسرع في الردود الخاصة بك عند الحديث مع الآخرين.