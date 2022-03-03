حظك اليوم برج الحوت الخميس 3-3-2022 مهنيا وعاطفيا

حدسه المبدع في ابتكار الأشياء، يجعل من مولود برج الحوت شخصية ديناميكية، قادرة على التنبؤ بالأشياء وتحليلها، الأمر الذي يشجع المحيطين له باللجوء إليه لمساعدتهم في اتخاذ القرارات الخاصة بمستقبلهم، كما أنه عاطفي ومتواضع، لديه حس رومانسي، ويحرص دائما على امتصاص غضب الأشخاص المحيطين به، ويساعدهم على إيجاد حلول جذرية لمشاعرهم، كما يكره مواجهة الآخرين، ولا يحب رفض طلب للمحيطين به.

وكونه شخصية ودوده يجعل من مولود برج الحوت يهتم كثيرا بالأشخاص المحيطين به، كما أنه يقدم الكثير من مشاعر الحب والاهتمام بالآخرين، ويسعى دائما لتحسين علاقته بالمحيطين به، ويبحث دائما عن الحظ اليوم الخاص به، لذلك نقدم من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج الحوت على الصعيد المهني والصعيد العاطفي، وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الحوت على الصعيد المهني

القمر الجديد يقترن مع نبتون ببرجك، ويمدك ذلك باليقظة والتألق والثقة، والفلك يدعم كل مبادرة تقوم بها.

حظك اليوم برج الحوت على الصعيد العاطفي

تبدو مؤثرا في الجنس الآخر، واليوم ترى تأثيرك في نظرات الإعجاب الموجهة لك.

الحب عند برج الحوت

يسعى مولود برج الحوت دائما على إقامة علاقة رومانسية مع الشريك المناسب له، كما أنه يهتم كثيرا بشريك حياته، ويحرص على تقديم الدعم الدائم له.