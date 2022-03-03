بدء تلقي طلبات الترشح للمشاركة في تقدير درجات امتحانات الثانوية العامة 2022

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن بدء قبول طلبات الترشح للّجان امتحانات شهادة الثانوية العامة 2022 والمشاركة في أعمال تقدير الدرجات، من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي شددت على جميع المتقدمين بضرورة الالتزام بكافة الخطوات والضوابط الخاصة بالترشح.

الاستعداد لامتحانات الثانوية العامة 2022

وقالت الوزارة في خطاب موجه للمديريات والإدارات التعليمية، إنّ الترشح متاح لمعلمي مدارس المرحلة الثانوية والإعدادية، فضلاً عن دواوين المديريات والإدارات التعليمية، موضحة الفئات التي يحق لها الترشح للعمل كمراقبين وأعضاء تكنولوجيا المعلومات وملاحظين.

وأضافت الوزارة في خطابها، أنّ الإعلان عن كافة التفاصيل المتعلقة بامتحانات الثانوية العامة سيتم خلال أيام لحسم مصير آلية عقدها سواء ورقية أو إلكترونية، مشددة على جميع الطلاب بضرورة الاستفادة من كافة المنصات التعليمية التي تم توفيرها للتدريب بشكل جيد على نمط الأسئلة الموضوعية التي تركز على الفهم وليس الحفظ والتلقين.

التسجيل للمشاركة في الامتحانات يشمل المعلمين أو الإداريين

وقال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم، إن نموذج «1 سري» تعني أن كل مدرسة تسجل أسماء العاملين لديها ووضعهم على الكادر سواء معلم أو معلم كبير ومعلم خبير حتى يتثنى لهم استلام خطابات للمشاركة في أعمال امتحانات الثانوية العامة 2022، موضحاً أن التسجيل يشمل المعلمين أو الإداريين.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن التسجيل يتم على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الإلكتروني، ويقوم بهذه المهمة مسئول الوحدة الإلكترونية في كل مدرسة، موضحاً أن التسجيل يتم لكل المعلمين والإداريين المتواجدين في المدرسة.