حظك اليوم برج القوس الأحد 27-2-2022 مهنيا وعاطفيا.. ضاعف تركيزك في العمل

يعرف عن مواليد برج القوس الطموح والإصرار حتى الوصول إلى أعلى المناصب، لذلك لا تستعجب إذا وجدت أن هناك الكثير من المشاهير الذين ينتمون لهذا البرج، منهم الفنانة لبلبة والفنان اللبناني عاصي الحلاني والفنانة علا غانم، والفنانة ميرفت أمين، والفنانة ماجدة الرومي، الممثل العالمي براد بيت، والفنانة العالمية سكارليت جوهانسون.

ويهتم مواليد برج القوس بحركة الفلك والنجوم وما إلى غير ذلك، لذلك نعرض لكم في التقرير التالي، حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي لمواليد هذا البرج، وفق توقعات خبيرة الأبراج عبير فؤاد في السطور التالية:

حظك اليوم برج القوس الصعيد المهني

حظك اليوم على المستوى المهني لمواليد برج القوس، وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد، يقول إن القمر اليوم بمنزلك الثاني ومن المهم أن تضاعف تركيزك في العمل وفي مراجعة حساباتك المادية.

حظك اليوم برج القوس على الصعيد العاطفي

خبيرة الأبراج والفلك قالت في تصريحاتها لـ«الوطن»، إن مواليد برج القوس على المستوى العاطفي عليهم اليوم مراقبة الأجواء من حولهم والتأني في ردود أفعالك وأقوالك.

صفات مواليد برج القوس

يعرف عن مواليد برج القوس الرومانسية المفرطة، ورغباتهم الدائمة في خوض المغامرات وتجربة كل ما هو جديد، وربما هذا ما يجعل الكثيرين يعتقدون أنهم متهورون ومندفعون ولا يمكنهم تحمل المسؤولية، ومع ذلك فإن أصحاب هذا البرج من الشخصيات الرقيقة المحبة للسلام، ولديها تفكير منطقي وعقلاني للغاية.