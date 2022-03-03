دبلوماسي سابق: اليونان جسر عبور الطاقة من مصر لأوروبا

قال السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي ومختلف الوزراء إلكترونيا، مع المسئولين في اليونان ورئيس بنك الاستثمار الأوروبي، يأتي في وقت مهم، بسبب ارتفاع أسعار الغاز عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، مبينا أن هناك اتفاق على مشروعات سيجرِ تمويلها من بنك الاستثمار الأوروبي، مؤكدا أنه ستوجد مشروعات في مجال الطاقة والغاز.

مشروع الطاقة لأوروبا

أضاف «حجازي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على فضائية «الحياة»، اليوم، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن أهم المشروعات المطروحة في شرق المتوسط، هي مشروعات الطاقة ومصر واليونان، جسر تعبر عليه الطاقة من مصر لباقي أوروبا، وبنك الاستثمار الأوروبي يخدم أوروبا وليس اليونان فقط.

ولفت إلى أن مصر بالنسبة لأوروبا، ستكون مصدر للطاقة، وهناك نية لإنتاج الطاقة الهيدوروجينية، خاصة أن مصر قريبة لأوروبا، وتصدر مثلما تفعل دولة الجزائر العربية الشقيقة التي تصدر الغاز لأوروبا، لكن قدرات مصر متنوعة لتصدير مختلف أنواع الطاقة إلى القارة الأوروبية، التي تحتاج بشدة للطاقة.

ارتفاع أسعار الطاقة في العالم بسبب الحرب

تشهد أسعار الطاقة، ارتفاعات بسبب الحرب بين أوكرانيا وروسيا، التي بدأت منذ أسبوع، وأعلن حلف الناتو الوقوف في صف أوكرانيا، وفرض عقوبات اقتصادية على دولة روسيا في مجال الاتصالات والتحويلات البنكية، وهو الأمر الذي أثر سلبا على دولة روسيا، وتوجد مفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، تتم في دولة بيلاروسيا، في محاولة لحل الأمر والتوصل لاتفاق لمنع استمرار الحرب، التي شهدت سقوط قتلى من الجانبين.