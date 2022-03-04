لو استلام شقتك اتأخر أو هتقدم استفسار.. كيفية التواصل مع صندوق الإسكان

تطرح وزارة الإسكان العديد من الشقق والوحدات السكنية للمواطنين بمختلف الأطياف حيث تتيح الوزارة إمكانية الحجز لكل الطبقات سواء شقق إسكان اجتماعي أو إسكان متوسط، ويقبل عليها دائما المواطنين بكثرة للاستفادة منها خاصة في الفترة الأخيرة مع تطبيق مبادرة التمويل العقاري على العديد من الوحدات.

وهناك بعض الأشخاص الذين يكونون في حاجة إلى تقديم استفسار يخص الشقق السكنية والاستفهام عن تفاصيل الأوراق المطلوبة، أو تقديم شكوى لعدم استلامهم الشقق والتأخر في تسليمها أو الاستعلام عن نتيجة قبولهم والحصول على شقة من عدمه.

كيفية التواصل مع صندوق الإسكان

وتيسرا على المواطنين وبدلا من الذهاب إلى المقار الحكومية أو بنك التعمير والإسكان، أتاحت وزارة الإسكان عدة طرق للتواصل مع صندوق الإسكان للرد على الاستفسارات والشكاوى وتوضيح الأمور المختلفة للمواطنين.

يمكن للمواطن الاستعلام عن طريق الهاتف المحمول من خلال الاتصال بالخطوط الساخنة المخصصة لذلك وهي 1188 أو 5777 من أي تليفون محمول، و090071117 من أي خط أرضي.

ويمكن الاتصال على الأرقام الساخنة الخاصة بالصندوق على مدار الأسبوع حيث تتاح تلك الخدمة من الساعة 9 صباحًا وحتى 9 مساءً.

ويمكن الاستعلام عن الشقق والوحدات السكنية المختلفة، عن طريق صفحة صندوق الإسكان الاجتماعي الرسمية على موقع «فيس بوك».

وعلى الراغبين في إرسال شكاوى أو استفسارات، الاستعلام إلكترونيًا من خلال الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، من خلال تسجيل الدخول وكتابة الرقم القومي للمستعلم ثم اختيار ما تريد وإرسال شكوى أو الضغط على خيار نتيجة الاستعلام لتظهر لك النتيجة، كما يوجد عدة خيارات خاصة بنتائج الفرز، وحجز الوحدات السكنية المختلفة، وتقديم مقترحات وشكاوى.

مدة تسليم الوحدات السكنية

ومن المتعارف عليه وفق المعلن عنه أن تسليم الوحدات السكنية التي تطرحها وزارة الإسكان والمرافق، يكون خلال مدة أقصاها 3 سنوات من موعد الإعلان عن الطرح، كما أن هناك شقق تكون جاهزة للاستلام الفوري وفقا لما تم طرحه في آخر إعلان عن وحدات الإسكان المتوسط.