هاني شاكر لعمر كمال: «مينفعش تحط اسمي في جملة وأنت بتهزر مع واحد صاحبك»

علق الفنان الكبير هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، على أزمة المطرب عمر كمال الأخيرة ووقفه عن ممارسة الغناء، مؤكدًا أنه سيتم التحقيق معه فور عودته من جولته الخارجية، وذلك لما فعله من إساءة للنقابة في بث مباشر عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وقال هاني شاكر، لـ«الوطن»: «أنا اسمي ميتحطش في جملة مفيدة في هزار من عمر كمال مع أصحابه على السوشيال ميديا، وما حدث إساءة.. أنا ميقوليش هاني شاكر ولا أستاذ هاني شاكر»، متابعًا: «مينفعش تهزر مع النقيب ولا النقابة ولا تدخلهم في هزار السوشيال ميديا».

هاني شاكر يحيي حفلا غنائيا في مهرجان دندرة

ويوجد الفنان هاني شاكر، في محافظة قنا حاليًا، حيث يُشارك في فعاليات الدورة الثانية لمهرجان دندرة للموسيقى والغناء الذي يقام في محافظة قنا، إذ يُحيي حفلًا غنائيًا ضخمًا مساء اليوم على هامش المهرجان.

عمر كمال يعود من أمريكا يوم 7 مارس

فيما يوجد عمر كمال، في الولايات المُتحدة الأمريكية، منذ أسابيعٍ قليلة، حيث تعاقد على إحياء مجموعة حفلات هناك، في عدد من الولايات، بعضها مع مؤدي المهرجانات حسن شاكوش، ومن المُقرر أنّ يعود للقاهرة يوم 7 مارس الجاري.

ومن المُقرر أنّ يُسافر عمر كمال إلى البحرين، يوم 10 مارس، حيث يُحيي حفلًا غنائيًا هناك، وبعدها يطير إلى عدة بلدان أخرى، في جولة غنائية جديدة، وهم:

- 11 مارس في البحرين

- 15 و16 في المملكة العربية السعودية

- 17 مارس في تركيا

- 19 مارس في جزيرة مالطا

- 23 مارس في ألمانيا

- 27 مارس في فرنسا