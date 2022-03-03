جمهور «صاحبة السعادة»: صلاح مثلنا الأعلى وأثبت إنه مفيش مستحيل في مصر

عرضت الإعلامية إسعاد يونس، تقريرًا مصورًا يرصد حب المصريين للكابتن محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني، وفريق ليفربول الإنجليزي، خلال استضافتها له في برنامجها «صاحبة السعادة» المذاع على فضائية «DMC»، مساء اليوم الخميس.

الجمهور: مفيش حد مابيحبش صلاح

وقال أحد الجماهير خلال التقرير التلفزيوني: «مفيش حد ما بيحبش محمد صلاح، وهو بالنسبة لنا مثل أعلى، تعب وشقي، وربنا وفقه، وبنستنى نشوفه في أي لحظة من كل ماتش، وهو فعلًا أكد إن مفيش مستحيل في مصر».

وتابع: «صلاح بقى مثلنا الأعلى في كرة القدم وبنحاول نقلده، وأهدافه بتغير حالنا كلنا، ولما بنشوفه في الملعب بنبقى عاوزين نقلده، وهو فعلًا فخر العرب وشرف مصر وشعبها، وترشحه للجوائز فخر لنا جميعًا».

الجمهور: نفسنا أولادنا يطلعوا زي صلاح

وقال آخر: «نفسنا أولادنا يطلعوا زي صلاح ونفتخر بيهم دايمًا، وبنستنى لحظاته في الملعب، وفخورين باهتمامه بأسرته وبناته، وخلى سقف طموح الشباب يوصل العالمية».