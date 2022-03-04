أسعار الدواجن اليوم الجمعة 4-3-2022 في مصر

انتشرت العديد من الأقاويل خلال الأيام الماضية عن ارتفاع الأسعار لمختلف السلع والمنتجات، ومع ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء خلال الفترة الماضية، يهتم الكثيرون بمعرفة أسعار الدواجن كي يطمئنوا على استقرار أسعارها في الأسواق خاصة مع قرب قدوم شهر رمضان، واستعداد الناس لتخزين مختلف السلع والأغذية.

وقال عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن الأسعار مستقرة، وفي هذا الصدد، تستعرض بوابة «الوطن» في السطور التالية وفي إطار ما تقدمه للقراء والمتابعين، أسعار الدواجن اليوم في الأسواق المحلية ومشتقاتها، والتي جاءت كما يلي:

أسعار الدواجن اليوم

سجلت أسعار الدواجن البلدي اليوم، نحو 37 جنيها في المزرعة، لتصل إلى مستهلك بـ45 جنيها.

- دواجن التسمين في المزرعة بلغ سعرها 30 جنيها، لتباع للمستهلك بسعر يتراواح بين 35 و36 جنيها.

- سجلت أسعار الدواجن البيضاء اليوم نحو 32 جنيها، لتصل إلى المستهلك بسعر 37 جنيهًا في الأسواق.

وأكد رئيس شعبة الثروة الداجنة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن أسعار البيض الأبيض وصلت إلى 53 جنيها، والأحمر 54 جنيها لتصل إلى مستهلك بسعر 60 جنيه.

وأشار «عبدالعزيز» إلى ارتفاع سعر العلف في الأسواق بشكل غير مبرر، إذ وصل إلى 9800 جنيه، قائلا: «هذا فيه أفعال غير عقلانية وإجحاف من التجار، فهم يستغلوا الحرب الروسية الأوكرانية، التي لن تفرض تداعياتها في الفترة الحالية»، وفق قوله.

أسعار بورصة الدواجن

- سعر الأوراك بين 39 و42 جنيها.

- وصل سعر طبق الكبد والقوانص الطازجة إلى 19 جنيهًا.

- وجاء سعر الشيش طاووق بنحو 95 جنيها، والمتبل نحو 105 جنيهات.

- وصلت أسعار الدبابيس إلى 45 جنيها.

- سعر أوراك الرومي الطازجة للكيلو الواحد بلغ 45 جنيهًا.

- سعر دبابيس الرومي يصل إلى 53 جنيهًا.

- وصل سعر فيليه الرومي وزن كيلو لـ105 جنيهات.

- سعر الفرخة البيضاء المجمدة وزن كيلو يصل إلى 42 جنيها.

- سعر البانيه 95 جنيها، وفي السوبر ماركت يُباع بنحو 107 جنيهات.