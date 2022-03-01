أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 1-3-2022 في مصر

كشف عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية في القاهرة، عن ثبات بعض السلع الداجنة وارتفاع أخرى اليوم الثلاثاء الموافق 1 مارس، بالتزامن مع إقبال البعض على متابعة أسعار الدواجن في الأسواق المحلية استعدادا لشرائها وتخزينها قبل شهر رمضان المقبل، حيث يفضل البعض تناولها أكثر من اللحوم الحمراء والأسماك على موائد الإفطار خلال الشهر الكريم.

أسعار الدواجن اليوم

وأكد عبدالعزيز السيد لـ«الوطن»، أنّ سعر كرتونة البيض ارتفع اليوم، حيث سجل الأبيض منه في المزرعة 51 جنيها، والأحمر 35.5 لتصل للمستهلك بسعر يبدأ من 56 حتى 59 جنيها.

وأوضح رئيس شعبة، أنّ أسعار الدواجن اليوم اختلفت، حيث سجل سعر الكيلو جرام من الدواجن البلدي 38 جنيها في المزرعة لتصل للمستهلك بـ46 جنيها، أما دواجن التسمين في المزرعة فوصلت لـ30 جنيها لتباع للمستهلك بسعر يتراواح بين 35 لـ36 جنيها، والبيضاء وصل لنحو 37 جنيهًا في الأسواق، بينما الدواجن المجمدة وزن 1500 جرام نحو 42 جنيهًا.

وأشار عبدالعزير إلى أنّ سعر الكتكوت اليوم الثلاثاء، تراوح بين 12 لـ 14جنيها، بينما سجل سعر الكتكوت البلدي 9 جنيهات، وسجل الكتكوت «ساسو» 7 - 10 جنيهات، ليسجل بذلك ارتفاعا عن المعدلات الطبيعية، نافيا وجود زيادة في أسعار الأعلاف كما يُشاع مؤخرًا، وهناك احتياطي استراتيجي، مطالبا بحساب المتلاعبين في الأسعار.

بورصة الدواجن اليوم

وفي جولة على الأسواق المحلية لبوابة «الوطن» سجلت أسعار الدواجن ومشتقاتها كما يلي:

- وصل سعر الشيش طاووق لنحو 95 جنيها، والمتبل لنحو 105 جنيهات.

- سجل سعر أوراك الرومي الطازجة للكيلو الواحد لـ45 جنيهًا.

- الأوراك بين 39 إلى 42 جنيها.

- وصل سعر طبق الكبد والقوانص الطازجة لـ19 جنيهًا.

- وصلت أسعار الدبابيس لنحو 45 جنيها.

- وصل سعر الأرانب مذبوح ومنظف وزن كيلو ونصف لنحو 107 جنيهات.

- وصل سعر الكيلو من لحم البط لنحو 55 جنيهًا.

- وصل سعر البانيه لنحو 95 جنيها، وفي السوبر ماركت وصل لنحو 107 جنيهات.

- تراوح سعر الأجنحة بين 22 إلى 26 جنيها.

- وصل سعر كيلو جرام من الدواجن البيضاء لنحو 37 جنيها.

- وصل سعر دبابيس الرومي لنحو 53 جنيهًا.

- سجل سعر فيليه الرومي وزن كيلو لـ105 جنيهات.

- وصل سعر الفرخة البيضاء المجمدة وزن كيلو لـ42 جنيها.