أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 2-3-2022 في مصر

أسعار الدواجن اليوم من أكثر الكلمات البحثية التي تهتم بها ربات البيوت، لتحديد الميزانية، خاصة مع اقتراب الإجازة الأسبوعية، حيث تلتقي العائلات والأسر، فضلا عن اقتراب شهر رمضان المبارك، حيث تفضل بعض الأسر تخزين أطعمة أو شراء كميات كبيرة منها لإخراجها كصدقة.

وفي هذا الصدد، يستعرض موقع بوابة «الوطن» في إطار سلسلة الخدمات الاخبارية التي يقدمها للقراء والمتابعين، أسعار الدواجن اليوم في الأسواق المحلية ومشتقاتها، وفق جولة على عدد من الأسواق والمحلات التجارية، وهي كما يلي:

أسعار الدواجن اليوم

وفي جولة على المحلات التجارية، جاءت أسعار الدواجن كما يلي: سعر أوراك ديك رومي سعر الكيلو 70 جنيهًا، وطبق الرومي الفيليه وزن كيلو جرام 122 جنيهًا، وسجل دبابيس دجاج متبلة 62 جنيهًا، وسجلت دجاجة كاملة متبلة بسعر 63 جنيهًا للكيلو، وكبدة الديك الرومي سعر الكيلو 53 جنيهًا، بينما سجل سعر فليه دجاج «بانيه» بسعر 105 جنيهات للكيلو، وطبق دجاج سكالوب بالبقسماط 114 جنيهًا.

وجاءت سعر طبق أجنحة دجاج تندوري سعر الكيلو 41 جنيهًا، وطبق برجر دجاج سعر الكيلو 95 جنيهًا، وكيلو جرام من شاورما دجاج بسعر 100 جنيه، دبابيس فراخ تندوري سعر الكيلو 53 جنيها، وسجل سعر أوراك دجاج متبلة بسعر 53 جنيهًا، طبق كفتة دجاج بسعر 94 جنيهًا، شيش طاووق تندوري 108 جنيهات للكيلو.

سعر كرتونة البيض

وقال عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إنّ سعر كرتونة البيض استقر اليوم في الأسواق المحلية، حيث سجل سعر كرتونة البيض الأبيض في المزرعة نحو 51 جنيها، والأحمر 53.5 جنيه، لتصل للمستهلك بسعر يبدأ من 56 حتى 59 جنيها، بينما وصل سعر البيض البلدي لنحو 65 جنيهًا.

سعر الكتكوت اليوم

وتراوح سعر الكتكوت اليوم بين 12 لـ14 جنيها، حيث جاء سعر الكتكوت البلدي 9 جنيهات، والساسو بين 7 - 10 جنيهات.