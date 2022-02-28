أسعار الدواجن اليوم الإثنين 28-2-2022 في مصر

تبحث السيدات عن أسعار الدواجن في الأسواق المحلية، إذ إنّه البروتين الأسهل في الهضم مقارنة باللحوم الحمراء، كما أنّها تُباع بمشتقات وأنواع تختلف أسعارها، لتناسب احتياجات الجميع.

وفي هذا السياق، يعرض موقع جريدة «الوطن» في إطار سلسلة الخدمات الإخبارية التي يقدمها للقراء على مدار اليوم، أسعار الدواجن وفقًا لتصريحات عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة والتي ظلت ثابتة كما هي دون أي تغيير منذ الأسبوع الماضي.

أسعار الدواجن اليوم

وقال عبدالعزيز السيد خلال تصريحاته لـ«الوطن»، إنّ سعر الكيلو جرام من الدواجن البيضاء وصل لنحو 37 جنيهًا في الأسواق، بينما الدواجن المجمدة وزن 1500 جرام نحو 42 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض في الأسواق

وأضاف أنّ سعر كرتونة البيض استقر اليوم ليتراوح اليوم في المزرعة بين 50 إلى 52 جنيهًا؛ ليصل إلى المستهلك بسعر يبدأ من 59 جنيهًا، بينما يصل سعر كرتونة البيض البلدي لنحو 65 جنيهًا.

بورصة الدواجن اليوم

وفي جولة على الأسواق المحلية لبوابة «الوطن» سجلت أسعار الدواجن ومشتقاتها كالآتي:

- الأوراك بين 39 إلى 42 جنيها.

- وصل سعر طبق الكبد والقوانص الطازجة لـ19 جنيهًا.

- وصلت أسعار الدبابيس لنحو 45 جنيها.

- وصل سعر الشيش طاووق لنحو 95 جنيها، والمتبل لنحو 105 جنيهات.

- سجل سعر أوراك الرومي الطازجة للكيلو الواحد لـ45 جنيهًا.

- وصل سعر دبابيس الرومي لنحو 53 جنيهًا.

- سجل سعر فيليه الرومي وزن كيلو لـ105 جنيهات.

- وصل سعر الأرانب مذبوح ومنظف وزن كيلو ونصف لنحو 107 جنيهات.

- وصل سعر الكيلو من لحم البط لنحو 55 جنيهًا.

- وصل سعر كيلو جرام من الدواجن البيضاء لنحو 37 جنيها.

- وصل سعر الفرخة البيضاء المجمدة وزن كيلو لـ42 جنيها.

- وصل سعر البانيه لنحو 95 جنيها، وفي السوبر ماركت وصل لنحو 107 جنيهات.

- تراوح سعر الأجنحة بين 22 إلى 26 جنيها.