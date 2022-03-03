عاجل.. 13 مصاباً في تصادم ميكروباص وملاكي على طريق السخنة

شهد طريق العين السخنة بمحافظة السويس، مساء اليوم الخميس، حادث تصادم بين سيارة لنقل الركاب «ميكروباص»، وأخرى ملاكي، مما أسفر عن إصابة 13 شخصاً بإصابات مختلفة، تم نقل المصابين بواسطة رجال الإسعاف إلى مستشفى السويس العام لتلقى العلاج.

بلاغ بالحادث من قائدي السيارات

تلقى مرفق إسعاف السويس عدة بلاغات من قائدي السيارات على طريق العين السخنة، تفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين أمام قرية «لافيستا»، التي تبعد عن مدينة السويس بحوالي 60 كيلومتراً، باتجاه الجنوب.

الدفع بـ15 سيارة إسعاف لنقل المصابين

وعلى الفور، وجه الدكتور محمد طنطاوي، مدير مرفق الإسعاف، بعدد 15 سيارة لتقديم خدمات الإسعافات الأولية، وسرعة نقل المصابين إلى مستشفى السويس العام، لتلقي العلاج اللازم، حيث انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث من نقاط التمركز على طريق «السويس - العين السخنة»، في بضع دقائق، وبدأت في التعامل مع المصابين سريعاً، حيث نقلت 13 مصاباً للمستشفى.

قوة من إدارة تأمين الطرق تنتقل إلى مكان التصادم

وفور وقوع الحادث، انتقلت قوة من إدارة تأمين الطرق إلى موقع التصادم، وأظهرت المعاينة الأولية أن التصادم قد وقع بين سيارة ملاكي وسيارة ميكروباص، رقم (س ص ر 5299)، بسبب السرعة الزائدة، وعدم تقدير المسافات.

طوارئ بالمستشفى العام واستدعاء مختلف التخصصات

وأكد مصدر طبي بمستشفى السويس العام أنه تم التعامل مع حالات المصابين فور وصولها قسم الطوارئ بالمستشفى، في وجود الأطباء من مختلف التخصصات، موضحاً أن التقرير المبدئي لحالات المصابين يفيد بأن أغلب الإصابات تراوحت بين سحجات وكدمات وكسور في الأطراف وجروح سطحية، وتم تقديم الخدمات الطبية اللازمة.