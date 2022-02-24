ارتفاع عدد المصابين في حادث تصادم ميني باص ونقل بالسويس إلى 27 مصابا

ارتفع عدد المصابين بحادث تصادم وقع صباح اليوم بطريق العين السخنة، بين سيارة نقل وميني باص، إلى 27 مصابا، بعد وصول 8 مصابين جدد إلى المستشفى.

مصدر طبي: وصول 8 مصابين أخرين إلى المستشفى

أفاد مصدر طبي بالسويس، بارتفاع عدد مصابي حادث تصادم ميني باص مع سيارة نقل إلى 27 مصابا، بعد وصول 8 مصابين جدد تباعا إلى طوارئ مستشفى السويس العام، مشيرا إلى أن الإصابات جميعها سحجات وكدمات، وحالتهم العامة مستقرة، وأوضح المصدر أن أسماء المصابين الذين تم نقلهم كالتالي:

- هند محمد أحمد، 40 سنة، مصابة بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

- أسماء محمد متولي، 25 سنة، مصابة باشتباه كسر بالساق الأيسر.

- هبة رمضان مصطفى، 28 سنة، مصابة بسحجات وكدمات بالجسم.

- محمد علاء أبو المجد، 18 سنة، مصاب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

- أحمد عبد النبي صادق، 19 سنة، مصاب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

- حنان إبراهيم السيد، 42 سنة، مصابة بسحجات وكدمات.

- أحمد إكرامي مسعد، 19 سنة، مصاب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

- عايدة متولي مرزوق.

رفع درجة الاستعداد القصوى بمستشفى السويس العام

وتم رفع درجة الاستعداد القصوى بمستشفى السويس العام، واستدعاء الفريق الطبي بكافة التخصصات للتعامل مع الحالات، وأفادت مصادر طبية أن الدكتور إسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحة بالسويس، قد وجه برفع درجة الاستعداد إلى القصوى بطوارئ وأقسام مستشفى السويس العام، لاستقبال المصابين في حادث تصادم أتوبيس ميني باص بسياره نقل مقطورة.

وصرح وكيل وزارة الصحة: «فور إبلاغنا من قبل الإسعاف بوجود حادث على طريق العين السخنة ووصول 19 مصابا بالحادث عن طريق سيارات الإسعاف و8 حالات أخرى تم وصولهم تباعا ليرتفع إجمالي الحالات إلى 27 مصابا، تم رفع درجة الاستعداد القصوى بمستشفى السويس العام، تحت قيادة وكيل المديرية ومدير مستشفى السويس العام، ومدير غرفة الأزمات وطوارئ المديرية، واستدعاء الفريق الطبي من كافة التخصصات في جراحة المخ والأعصاب والعظام والجراحات العامة والتجميل والأوعية الدموية وغيرها من التخصصات، وذلك للتعامل مع حالات المصابين، وقد تم تسكين جميع الحالات ومنهم حالتين في حالة خطرة بالعمليات الآن، لإجراء الجراحات اللازمة لهم».

البلاغ بوقوع الحادث صباح اليوم

وكانت غرفة عمليات إسعاف السويس قد تلقت بلاغا من قائدي السيارات على (طريق العين السخنة) بوقوع حادث تصادم بين سيارة نقل رقم (د ن ب 2825) على مقطوره رقم (د ه‍ ص 8946)، وأتوبيس رقم (ل ص 2414)، تابع لشركة فالكون بالجلالة، أمام شركة عز للحديد، بطريق العين السخنة، ما أسفر عن إصابة 19 شخصا، إضافة إلى 8 آخرين تم نقلهم للمستشفى بعد وقوع الحادث.

سيارات إسعاف تنقل المصابين للعلاج

ووجه مرفق الإسعاف بقيادة الدكتور محمد طنطاوي، 15 سيارة إسعاف لمكان الحادث، وقد تبين خلال المعاينة الأولية تصادم فى اتجاه العين السخنة، بالقرب من شركة حديد عز بالسويس، والذي أسفر عن إصابة 19 شخصا، وتم نقلهم إلى مستشفى السويس العام لتلقي العلاج، ومنه إلى أحد المستشفيات الخاصة حيث انحسرت الإصابات بين كدمات وسجحات.

معاينة قوة شرطة تأمين الطرق للحادث

انتقلت قوة من شرطة النجدة وإدارة تأمين الطرق لمكان الحادث، وأفادت المعاينة الأولية أن سبب الحادث تخطي السرعة المقررة، وعدم تقدير السائقين للمسافات، خاصة وأن هناك أعمال تطوير تتم على الطريق، مما نتج عن عدم تقدير المسافة ومحاولة تجاوز السيارات، في تحطم الجانب الأيمن من الأتوبيس الميني باص، فوقعت الإصابات بين الركاب.