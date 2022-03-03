ON تنشر برومو «الدوم»: متخافوش ومتقلدوش حد «فيديو»

أذاعت قناة ON، برومو حلقتي الخميس والجمعة هذا الأسبوع، من برنامج اكتشاف المواهب الأكبر في مصر والوطن العربي «الدوم».

برنامج الدوم

ونصحت النجمة ليلى علوي، وهي أحد أعضاء لجان التحكيم في المسابقة، المتسابقين في «الدوم»، قائلة: «متخافوش وقدموا أحسن ما عندكم، نكمل ونكمل أحسن ومستوياتكم كلها جيدة جدا ومتقاربة».

إشادات بالمتسابقين في «الدوم»

ونصح المخرج تامر محسن، إحدى المشاركات، وقال لها: «كوني نفسك ومتقلديش حد»، بينما أشاد المايسترو نادر عباسي بأحد المتسابقين، قائلا: «تفتكر هقدر أقول حاجة بعد ما الجمهور صقف كده».

فكرة البرنامج

ويتضمن برنامج الدوم أكثر من فئة، حيث انطلق وسط احتفالية كبيرة حضرها الكثير من نجوم الفن والشخصيات العامة.

وتعتمد فكرة البرنامج على اكتشاف المواهب لعدد من المتسابقين في 3 مجالات هي الغناء التمثيل والتقديم التليفزيوني، وتنقل البرنامج في شتى محافظات مصر لاختيار المواهب المختلفة.

نجوم الفن شاركوا في أولى الحلقات

وشارك في انطلاق أولى حلقات البرنامج الكثير من نجوم الفن الذين حرصوا على الحضور كضيوف، مثل كريم عبد العزيز وأمير كرارة ويوسف الشريف وليلى علوي ودنيا سمير غانم وشريف منير وهاني رمزي ويسرا وهالة فاخر.

وشارك في تقديم الحفل أيضا النجمة شيرين عبد الوهاب التي قدمت أكثر من أغنية واستعراضا، بالإضافة إلى حنان ماضي التي قدمت أغنية بالتعاون مع ابنتها مي كمال، والإعلامية القديرة نجوى إبراهيم.