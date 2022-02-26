ليلى علوي تعجب بمتسابقة في برنامج الدوم: «تعبيرات وجهك هادية»

قدمت المتسابقة يارا مجدي، أداءً مبهرًا أمام أعضاء لجنة تحكيم برنامج الدوم، في شق التقديم التلفزيوني، وذلك بعد تقديمها أحد البرامج، وظهور خبر عاجل على الشاشة.

ليلى علوي لـ المتسابقة: شغلنتكو صعبة

وعلقت الفنانة ليلى علوي، أحد أعضاء لجنة تحكيم البرنامج، قائلة: «شغلنتكوا صعبة أوي الله يكون في عونك، وتعبيرات وجهك كانت هادئة ومتحكمة»، بينما علق المايسترو نادر عباسي، قائلا: «مبهور بيكي طبعًا».

تفاصيل برنامج الدوم

يذكر أن أعضاء لجنة تحكيم برنامج الدوم، المكونة من الفنانة ليلي علوي، والمخرج تامر محسن، والمايسترو نادر عباسي.

وتتراوح أعمار مشتركي المسابقة الدوم، من الذكور والإناث، بين 16 و28 عامًا، للتمثيل والغناء، وفي التقديم التلفزيوني من 21 إلى 28 عامًا.

وينتمي المشتركون لجميع المحافظات، وأجريت اختبارات للاختيار من بين 15 ألف مشترك، كما اشترطت المسابقة على المتسابقين أن يقيموا في القاهرة، وكانت الأولوية في الاختبارات للمشتركين المتقدمين عبر الموقع الرسمي للمسابقة، وليس بأسبقية الحضور من خلال تنظيم كبير وضخم، بقاعة ضخمة بمركز شباب الجزيرة.