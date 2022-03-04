رئيس أوكرانيا يعرب عن أسفه لتأخر مساعدات واشنطن لبلاده

أعرب الرئيس الأوكراني، فولديمير زيلينسكي، عن أسفه أن مساعدات واشنطن لبلاده تأخرت لما بعد اندلاع العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، مشيرا لوسائل إعلام أوكرانية إلى أن المفاوضات مع روسيا تحتاج إلى إيجاد حلول وسط بشأن بعض القضايا لكن ليس كل شيء.

كييف وموسكو يتوصلان إلى تفاهم بشأن الممرات الإنسانية

من جانبه، قال مفاوض أوكراني، إن كييف وموسكو توصلا إلى تفاهم بشأن إقامة ممرات إنسانية مشتركة لإجلاء المدنيين، مشيرا إلى عدم حصول بلاده على النتائج التي كانت تعول عليها.

وأضاف المفاوض الأوكراني، أن الجانبين، اتفقا على عقد جولة ثالثة من المحادثات قريبا، فيما قال الوفد الروسي المفاوض في بيلاروسا، إن الجانبين، اتفقا على وقف محتمل لإطلاق النار حول الممرات الإنسانية للمدنيين

الرئيس الفرنسي: من الضروري الحفاظ على الحوار لتجنب المأساة الإنسانية

وفي سياق متصل، قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إنه من الضروري الحفاظ على الحوار لتجنب المأساة الإنسانية، فيما أشارت وزيرة الجيوش الفرنسية، فلورنس بارلي، إن نشر جنود فرنسيين في رومانيا رسالة لـ موسكو بأن باريس جاهزة لحماية الحلفاء.

بدورها، قالت وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تروس، إن بلادها: تقدم لـ أوكرانيا مساعدات للدفاع عن نفسها بالتعاون مع حلفاء «لندن» في دول البلطيق.

من جانبه، قال رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي سيرجي ناريشكين، إن الغربيين يسمون ما يحدث حربا باردة، مشيرا إلى أن أنها ساخنة بالفعل، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.