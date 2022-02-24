سعر الريال السعودي اليوم الخميس 24-2-2022 في مصر .. 4.1825 جنيه للبيع

واصل الريال السعودي ، استقراره في مصر، اليوم الخميس 24-2022 على الرغم من اندلاع الحرب بين «روسيا - أوكرانيا»، ويُعد الريال السعودي من العملات الأكثر استقرارًا أمام الجنيه المصري.

وشهد الطلب على الريال السعودى هدوءًا في البنوك المصرية وشركات الصرافة، في بداية التعاملات اليومية بالبنوك وشركات الصرافة.

أفضل البنوك لبيع وشراء الريال السعودي اليوم

وصُنف بنك مصر كأفضل البنوك لبيع الريال السعودي من جانب المواطنين اليوم، ليباع بسعر 4.1825 جنيه، بينما جاء البنك الأهلي اليوناني الأفضل في بيع الريال للمواطنين بسعر 4.1804 جنيه.

وترصد «الوطن»، عمليات البيع والشراء للريال السعودي بالجنيه المصري، اليوم الخميس 24-2-2022، في جميع البنوك المصرية.

أسعار الريال السعودي في البنوك المختلفة

سجّل سعر بيع الريال السعودي اليوم في البنك العربي الأفريقي الدولي 4.208 جنيه مقابل 4.067 جنيه للشراء، كما سجل سعر الريال السعودي ببنك كريدي أجريكول سعر 4.202 جنيه للبيع مقابل 4.142 جنيه للشراء، فيما بيع الريال السعودي في بنك الإسكندرية بسعر 4.200 جنيه مقابل 4.157 جنيه للشراء، وبيع فى بنك المشرق بسعر4.202 مقابل 4.174 جنيه للشراء، وبيع بسعر 4.207 جنيه مقابل 4.045 جنيه للشراء ببنك ميد، وبيع بسعر 4.202 جنيه مقابل 4.165 للشراء في البنك المصري الخليجي، فيما عُرض للبيع بسعر 4.200 جنيه للبيع مقابل 7 4.17 للشراء في بنك CIB.

عملات عربية ارتفع أمامها الجنيه المصري اليوم

وارتفع الجنيه المصري اليوم الخميس 24-2-2022 أمام 3 عملات عربية، منها الريال اليمني ليباع بسعر 0.063 جنيه، والجنيه السوداني ليباع بسعر 0.035 جنيه، فيما جاءت الليرة اللبنانية لتباع بسعر 0.010 جنيه فيما بيعت الليرة التركية 1.131جنيه .