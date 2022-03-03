سعر الريال السعودي اليوم الخميس 3-3-2022.. مستقر في مصر ومتباين عالميا

واصل سعر الريال السعودي، الاستقرار اليوم الخميس 3-3-2022 بالبنوك المختلفة في مصر، إذ تعد العملة السعودية والدولار والدرهم الإماراتي الأكثر استقرارًا أمام الجنيه المصري في البنوك المختلفة.

وقال علي الحريرى سكرتير الشعبة العامة لشركات الصرافة بالغرف التجارية، لـ«الوطن» إن حركة التداول على الريال السعودي شبه منعدمة حيث سيطرت حالة من الهدوء بيعا وشراء.

أفضل بنك يبيع الريال السعودي

وسجل سعرالريال السعودي اليوم الخميس 3-3-2022 في مصر، أفضل سعر في بنك مصر لبيع الريال السعودي بسعر 4.1825 جنيه، كما بيعت العملة السعودية في البنك الأهلي اليوناني بسعر 4.1804 جنيه، كأفضل بنك يشتري منه المواطن الريال السعودي.

وترصد «الوطن»، عمليات البيع والشراء للريال السعودي بالجنيه المصري، اليوم الخميس 3-3-2022 ، في جميع البنوك المصرية.

أسعار الريال السعودي في البنوك المختلفة

وسجّل سعر بيع الريال السعودي اليوم الخميس 3-3-2022 في البنك العربي الإفريقي الدولي نحو 4.208 جنيه مقابل 4.067 جنيه للشراء، وبيع في بنك المشرق بسعر 4.202 جنيه، مقابل 4.174 جنيه للشراء، وسجل سعر الريال السعودي ببنك كريدي أجريكول 4.202 جنيه للبيع، مقابل 4.142 جنيه للشراء.

وعرضت العملة السعودية للبيع بسعر 4.200 جنيه، مقابل 4.177 جنيه للشراء في بنك CIB.

فيما عُرض الريال السعودي للبيع بسعر 4.207 جنيه مقابل 4.045 جنيه للشراء ببنك ميد، ، فيما سجل نحو 4.200 جنيه مقابل 4.157 جنيه للشراء في بنك الإسكندرية، كما بيع بسعر 4.202 جنيه مقابل 4.165 للشراء في البنك المصري الخليجي.

سعر الريال السعودي أمام عدد من العملات

وسجل سعر بيع الريال السعودي تباينا أمام عدد من العملات اليوم، وبيع الدولار الأمريكي مقابل الريال السعودى بسعر 3.75 ريال، فيما بيع مقابل اليورو بسعر 4.16 ريال، وعرض الجنيه الاسترلينى بسعر 5.03 ريال، وبيع الفرنك السويسري بسعر 4.08 ريال، فيما بيع الين الياباني بسعر 0.032 ريال، فيما سجل مقابل اليوان الصيني بسعر 0.59 ريال.