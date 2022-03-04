عاجل.. توقف تدفق الغاز في خط «يامال» الروسي المغذي للدول الأوربية

أعلنت وكالة أنباء «رويترز»، توقف تدفق الغاز في خط الأنابيب بين شبه جزيرة «يامال»، الروسية وأوروبا، ضمن آخر تطورات حرب روسيا وأوكرانيا، الأمر الذي يقلق دول أوروبا في ظل اعتمادها على الغاز الروسي في فصل الشتاء.

ولطالما يخشى الغرب قطع إمدادات الغاز من روسيا خصوصا عن الدول الأوروبية التي تعتمد عليه اعتمادا كبيرا، لكن وكالة «رويترز»، لم تحدد بعد سبب توقف تدفق الغاز عن هذا الخط.

وكانت الدول الأوروبية تخشى أن يكون الرد الروسي على العقوبات الغربية بوقف إمدادات الغاز، إلا أن موسكو أعلنت في الوقت ذاته مرارا أنها لن تستخدم الغاز كورقة أو تفكر في قطعه، وأعادت التأكيد على الأمر بعد بدء الحرب على أوكرانيا.