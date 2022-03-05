أسعار الخضروات في أسواق مصر اليوم السبت 5-3-2022

يهتم عدد كبير من المواطنين، بمتابعة أسعار الخضروات في الأسواق بشكل يومي لشراء احتياجات المنزل، فهي أساسية في كل بيت مصري، لأهميتها في إمداد الجسم بالفيتامينات والألياف التي يحتاجها، خاصة مع اقتراب شهر رمضان الكريم، إذ تسعى ربات البيوت لتخزين الخضروات.

واستمرارا للخدمات المختلفة التي تقدمها «الوطن» لقرائها، نستعرض أسعار الخضروات المختلفة في الأسواق، مثل الطماطم والخيار والبسلة والجزر والقلقاس، وغيرها من الخضروات، وفق جولة «الوطن» الصباحية في الأسواق، وذلك على النحو التالي:

أسعار الخضروات في الأسواق

سجل سعر كيلو البطاطس بين 3 حتى 5 جنيهات، كما سجل سعر الخيار بين 10 حتى 12 جنيها للكيلو الواحد، وتراوح سعر الطماطم اليوم في الأسواق، ما بين 5 و8 جنيهات للكيلو الواحد، وأيضا سجل سعر كيلو الملوخية ما بين 7 و10 جنيهات، فيما اختلف سعر كيلو البصل ما بين 2.5 و4 جنيهات، وتراوح سعر الفلفل الرومي الأخضر ما بين 7إلى 9 جنيهات.

فيما سجل سعر الفلفل الأخضر الحامي البلدي، بين 12 إلى 15 جنيها للكيلو الواحد، وجاء سعر كيلو الفلفل الأحمر ما بين 12 إلى 16 جنيها، وسجل الفلفل الرومي الأصفر ما بين 10حتى 15 جنيهات للكيلو الواحد.

سعر الباذنجان في الأسواق

وسجل سعر كيلو الباذنجان الرومي 12 جنيها، كما سجل سعر كيلو الباذنجان العروس الأسود ما بين 8 و10 جنيهات، كما سجل سعر كيلو الباذنجان العروس الأبيض ما بين 7 إلى 9 جنيهات للكيلو، وسجل سعر كيلو الثوم اليوم ما بين 10 إلى 25 جنيها للكيلو.

وعلى الجانب الآخر، سجل سعر الليمون بين 15 حتى 20 جنيها للكيلو الواحد، وسجل سعر كيلو البسلة بين 3.5 جنيها حتى 5 جنيهات، ووسجل سعر كيلو الجزر 5 جنيهات، كما تراوح سعر كيلو القاقس بين 3 حتى 6 جنيهات، وسجل سعر الفاصوليا الخضراء ما بين 15 جنيها للكيلو الواحد