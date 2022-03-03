أسعار الخضروات في أسواق مصر اليوم الخميس 3-3-2022

تضع ربات المنازل ميزانية خاصة لمصاريفهم واحتياجات المنزل شهريا وشراء جميع المنتجات التي يستخدمونها في إعداد الطعام خاصة ومن ضمنها الخضروات والفاكهة محل اهتمام الكثيرين بالبحث عن أسعارها، وذلك لأهميتها في إمداد الجسم بالفيتامنيات والألياف المهمة للجسد.

في ظل اهتمام الكثيرين وحرصهم على تخزين الأكلات المختلفة لشهر رمضان، تستعرض «الوطن» استمرارا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها أسعار الخضروات اليوم مثل الثوم والبصل والبسلة والطماطم والخس والجزر والملوخية، وذلك وفق الجولة الصباحية لـ«الوطن» والتي جاءت على النحو التالي:

سعر الملوخية في الأسواق

تراوح سعر الملوخية بين 7 إلى 11 جنيها للكيلو وذلك في أسواق مصر، اليوم الخميس الموافق 3 مارس الحالي.

أسعار الخضروات في الأسواق

واختلفت أسعار الخضروات في الأسواق اليوم حيث سجل الكيلو جرام من الطماطم في الأسواق المصرية بين 2.35 إلى 4.5 جنيه، واختلف سعر كيلو البطاطس بين 3.5 و 4.5 جنيه، كما اختلف سعر الكيلو جرام من البصل بين 1.5 و2.75 جنيه.

واختلفت أسعار الفلفل باختلاف النوع حيث سجل سعر كيلو الفلفل الرومي بين 6 و9 جنيهات، واختلف سعر الفلفل الحامي البلدي سعرا بين 7 إلى 11 جنيها، أما الفلفل الألوان سجل سعر الكيلو منه بين 11 إلى 16 جنيهًا، كما سجل سعر الثوم بين 10 إلى 24 جنيهًا للكيلو الواحد، كما سجل الخيار سعر 12 جنيها للكيلو الواحد، وتراوح سعر الكيلو جرام من القلقاس بين 3 و6 جنيهات، وسجل سعر كيلو الفاصوليا بين 11 و20 جنيهًا، كما سجل سعر كيلو الباذنجان البلدي بين 5 و7 جنيهات، سجل سعر كيلو البسلة بين 3.5 إلى 5 جنيهات، بينما تراوح سعر الجزر بين 1.5 إلى 3.5 جنيه.

ونظرا لاحتوائه على فيتامين سي بنسبة كبيرة، يهتم الكثيرون بشراء الليمون حيث سجل سعره اليوم نحو 15 وصولا إلى 25 جنيهًا في بعض الأسواق.