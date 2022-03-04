أسعار الخضروات في أسواق مصر اليوم الجمعة 4-3-2022

يعتبر التواجد يوميا أو أسبوعيا في الأسواق المحلية، من الأساسيات الهامة لربات البيوت، وذلك من أجل شراء الخضرورات والفاكهة التي تحتاجها المنازل، والتي لا يتم الاستغناء عنها على الإطلاق، لأنها هي الوجبات الأساسية يوميا على مائدة الطعام.

في ظل متابعة واهتمام الكثيرين، على معرفة أسعار الخضروات في تلك الأيام، حيث يفصلنا نحو 4 أسابيع فقط على بداية شهر رمضان، وبسبب حرص الكثيرين من ربات البيوت وخاصة العاملات، على تخزين جميع انواع الخضرورات من أجل تجهيزها لموائد الأفطار طول الشهر.

تقدم «الوطن» خدمة لقرائها تتضمن الأسعار الخاصة بالخضروات في السوق اليوم، مثل البطاطس والطماطم، الثوم، البذنجان، والبصل والبسلة، والخس الملوخية، الخيار، القلقاس، السبانخ، والجزر، الملوخية، وذلك وفق جولة «الوطن» في الأسواق اليوم، والتي جاءت كما يالي.

سعر الطماطم اليوم في الأسواق

تراوح سعر الطماطم اليوم في الأسواق، ما بين 5-8 جنيهات للكيلو، في حين سجل سعر كيلو الملوخية ما بين 7-10 جنيهات، وسجل سعر كيلو الخيار ما بين 10-12 جنيها، في حين سجل سعر البطاطس اليوم ما بين 3-5 جنيهات للكيلو، فيما اختلف سعر كيلو البصل ما بين 2.5 و4 جنيهات.

سعر الفلفل الملون

واختلفت أسعار الفلفل الرومي في الأسواق المحلية، وذلك باختلاف أنواعه، حيث أن الفلفل الرومي الأحمر ما بين 12-16 جنيهات، وسجل الفلفل الرومي الأصفر ما بين 10-15 جنيهات، في حين الفلفل الرومي الأخضر سعره ما بين 7-9 جنيهات، فيما سجل سعر الفلفل الأخضر الحامي البلدي سعرا بين 12 إلى 15 جنيها.

أسعار الخضروات في الأسواق

مازل الخيار البلدي يسجل سعر 12 جنيها، وذلك منذ ثلاثة أسابيع دون تغير، في حين سجل الباذنجان الرومي سعر 12 جنيها، وسجل سعر الباذنجان العروس الأسود ما بين 8-10 جنيهات، وسجل سعر الباذنجان العروس الأبيض ما بين 7-9 جنيهات للكيلو، وسجل سعر الثوم اليوم ما بين بين 10 إلى 24 جنيها للكيلو.

وقد تراوح سعر كيلو القلقاس ما بين 3 و6 جنيهات، في حين سجل سعر الفاصوليا الخضراء ما بين 11 و20 جنيها للكيلو، فيما سجل سعر البسلة ما بين بين 3.5 إلى 5 جنيهات، بينما تراوح سعر الجزر بين 3-5 جنيهات للكيلو، فيما سجل سعر كيلو الليمون ما بين 15-20 جنيها للكيلو.