التموين: أسعار الذهب قفزت عالميا بسبب الأزمة الأوكرانية

قال الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية لشئون صناعة الذهب، إن العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا أدت إلى حدوث قفزة هائلة في أسعار الذهب، إذ وصل سعره عالميا لـ1975 دولارا، خلال 3 ساعات، خاصة أن أوكرانيا تعتبر البوابة الشرقية لأوروبا وحلف الناتو.

الذهب شهد قفزة خلال 3 ساعات

وأضاف «فرج»، خلال لقاء ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على شاشة قناة «الحياة»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، اليوم الأحد، أن سعر الذهب العالمي انعكس على السوق المحلي، ليصل سعره من 820 جنيها لـ865 جنيها، وأن أسعار الذهب بدأت تتراجع بسبب «جني الأرباح».

وأشار إلى أن الذهب مخزن له قيمة قوية للغاية ليس للأفراد فقط ولكن للدول أيضًا، خاصة في الأزمات الحالية، وستضغط البنوك المركزية بقوة على الذهب في الأيام المقبلة، لأنها لا ترغب في العملات، مضيفا أن الذهب العملة المعتمدة عالميا في جميع أنحاء العالم.

الذهب استثمار طويل الأمد

وأفاد بأن الذهب استثمار طويل الأمد، وبسبب التوترات العالمية الموجودة والتحولات الاقتصادية الضخمة، نتوقع أن يصل الذهب لفوق 2000 دولار، بمنتهى السهولة، ويصل سعره في مصر 900 جنيه.

وعن حركة البيع والشراء في مصر، قال: «المصريين أذكياء، والست المصرية ذكية، وأول لما تجمع 3 أو 4 آلاف جنيه بتجيب خاتم، ولما تجمع 7 أو 8 آلاف جنيه بتجيب غويشة، هي عارفة بتشتري إيه كويس».

تخزين الجنيهات الذهب

وواصل: «أذكر من أسبوع أحد العائلات بيجوزوا ابنهم وفوجئت أنهم مخزنين كمية جنيهات دهب حوالي 500 جنيه، بتقولي الست بشتري الذهب من أيام ما كان سعره 20 جنيه، وجابت لابنها الشقة في منتهى السهولة».