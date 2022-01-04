«مهندسين شغالين دليفري».. قصة كفاح شابين بالبحيرة: الأهم يكون رزق حلال (فيديو)

بوجه بشوش يكسوه التفاؤل، يتجول شابان على دراجتهما النارية، حاملين حقائب معبئة بالعديد من اللوازم بين أزقة شوارع مدينة المحمودية بمحافظة البحيرة، لتوصيل تلك المتعلقات لأصحابها، حاملين معهما دعوة تحدي المألوف كونهم مهندسين، إلا أنهما يعملا في مجال الدليفري، هكذا هو حال إسلام نعيم وأحمد خميس

فكرة «الدليفري» جاءت صدفة

والتقت عدسة «الوطن» بهما في بث مباشر، للحديث عن عملهما، وفي بداية حديثه، قال إسلام نعيم إنه خريج هندسة كهرباء وعمل في العديد من المواقع، إلا أنها لم تكن مناسبة له من حيث العائد المادي، كونها تتطلب منه سفرا من محافظة إلى أخرى، فراودته فكرة توصيل الطلبات للمنازل صدفة.

وأشار «نعيم» إلى أن شريكه في العمل المهندس أحمد خميس كان يعمل في خدمة الدليفري لدى أحد المطاعم مند سنوات، كما أنه يوصل طلبات أخرى، فعرض عليه تنفيذ تلك الفكرة، من خلال مشروع خاص به.

وأكد أنه يأبي الجلوس على المقاهي وانتظار فرص العمل، مشيرا إلى أنه لا بد من السعي لخلقها، حتي يتثني له تحقيق ذاته، من خلال الاجتهاد والعمل بمهن لا تخل بالعادات والتقاليد، الأهم أن تكون مصدر رزق حلال.

توزيع كروت دعائية خاصة بهما

من جانبه، أشار المهندس أحمد خميس، إلى أنهما نفذا الفكرة منذ عام ونصف؛ إذ وزعوا عددا من الكروت الدعائية الخاصة بهما في أرجاء مدينة المحمودية، دون خجل من ذلك العمل، منوها إلى أنه لاقى العديد من الانتقادات في بداية الأمر، إلا أن وجهة النظر بدأت في التغير الآن.

وأوضح «خميس» أنهما يوصلا جميع المتطلبات من أكلات وخضار وأدوية يطلبها الزبائن من الصيدليات، من خلال الاتصال بهما على الهاتف المحمول، مؤكدا أنه يشتري الخضروات في الأسواق بذاته لعملائه دون خجل.

توسيع دائرة العمل

وأكد المهندس أحمد خميس، أنه مع مرور الوقت بدأت الطلبات تزداد، الأمر الذي دفعهما للاعتماد على عدد آخر من الشباب في العمل معهما، لافتا في الوقت ذاته إلى أنهما لم يتخليا عن البحث عن مهنة تلائم شهادتهما، بالإضافة إلى عملهما في توصيل الطلبات للمنازل لتحسين دخلهما.

واختتم الشابان حديثهما، بأنهما توسعا في عملهما؛ إذ افتتحا مكتبا لتوصيل الطلبات، مشيران إلى أنهما يسعيان خلال الأيام المقبلة إلى أن يكونا «اثنين»، موجهان رسالة للشباب بضرورة الاجتهاد لتحقيق أهداف حياتهم، وضمان مستوى معيشي جيد.