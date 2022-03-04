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منافسة قوية على مقعد نقيب «مهندسين الغربية» بجولة الإعادة

كتب:

رفيق محمد ناصف
10:12 ص | الجمعة 04 مارس 2022
انتخابات نقابة المهندسين بالغربية

انتخابات نقابة المهندسين بالغربية

تجري نقابة المهندسين بالغربية، اليوم الجمعة، انتخابات الإعادة على مقعد نقيب المهندسين بالغربية، بين المهندسة أماني هاشم رئيس قطاع كهرباء غرب الغربية، والدكتور مهندس تامر الكوراني أمين عام النقابة الفرعية، وذلك وسط إجراءات أمنية مشددة وإشراف قضائي كامل، وذلك في مقرى النقابة في مدينتي طنطا والمحلة.

وتشهد مقار انتخابات نقابة المهندسين بالغربية إقبالا متوسطا مع فتح باب الاقتراع في العاشرة صباحا، وحرص أنصار المرشحين على توزيع الدعاية أمام مقر النقابة لدعم وحث أعضاء الجمعية العمومية على اختيار مرشحيهم، وتنظم الأجهزة الأمنية عملية الدخول والخروج للناخبين.

الجولة الأولى

كانت الجولة الأولى من الانتخابات نقابة المهندسين في الغربية، شهدت منافسة شرسة بين المرشحين، وأسفرت عن الإعادة بين المهندسة أماني هاشم التي حصلت على 1013 صوتا قائمة «نبض المصريين»، والدكتور مهندس تامر الكوراني أمين عام النقابة الفرعية قائمة «معا نتميز»، والذي حصل على 746 صوتا، على مقعد نقيب مهندسين الغربية.

مقاعد الأعضاء

فيما فازت باقي قائمة «نبض المهندسين»، بباقي مقاعد العضوية والشعب الـ7 خلال الجولة الأولى من انتخابات النقابة، التي شهدت منافسة قوية، بين 52 مهندسًا تنافسوا على 8 مقاعد منها مقعد النقيب، وسبعة مقاعد للأعضاء.

ومن المقرر أن تغلق عملية التصويت في انتخابات نقابة المهندسين بمحافظة الغربية، في السابعة مساء، وبدء عملية الفرز من قبل اللجنة المشرفة بشكل مباشر، من أجل إعلان الفائز بمقعد نقيب مهندسين الغربية.

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