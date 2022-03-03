«علام» طالب سياحة يبدأ حلمه بماكينة «فريسكا» في شوارع إسكندرية

«من طلب العلا سهر الليالي» على نهج تلك المقولة، سار الشاب السكندري «محمد أحمد علام»، 21 سنة، طالب في المعهد العالي للسياحة والفنادق «إيجوث»، بينما أراد أن يضع اسمه ضمن أصحاب المشاريع الصغيرة، على الرغم من صغر سنه والتحاقه بالدارسة، مما دفعه إلى مشاركة صديقه لشراء ماكينة صنع «فريسكا»، ليبدأ الاثنان حلمهما من على طاولة صغيرة في شارع «القاهرة» بمنطقة سيدي بشر، شرق الإسكندرية.

بداية الحلم الكبير من أشياء بسيطة

لم يعبأ الشاب السكندري بكلام المحيطين به، أو الخوف من رؤيته يقف في الشارع على طاولة صغيرة لصنع «الفريسكا»، بل تمسك بأن الحلم الكبير يبدأ من الأشياء البسيطة، وقبل نحو شهر، التقى أحد أصدقائه، وعرض عليه مشاركته في مشروع صغير، يبدءان به مشوارهما سوياً.

تحدث «علام» لـ«الوطن» قائلاً: «من شهر كده احنا شفنا بعضنا معانا كام ‏ونقدر نعمل بيهم أيه، جه في دماغي موضوع الفريسكا، من قبلها بكتير نزلنا ‏بصينا بقى في السوق ينفع ولا مينفعش، ونعرف دي طعمها أيه، ودا بيعملها ازاي والتاني بيعملها ازاي، وحاولنا نجيب أكتر من طريقة علشان نعمل مكس منهم ونطلع حاجة كويسة».

خطة انطلاق المشروع

«خطة انطلاق المشروع لم تكن هينة»، حسب قول طالب السياحة بائع الفريسكا، الذي تابع بقوله: «جمعنا مبلغ 2500 جنيه لشراء الماكينة الخاصة بصنع الفريسكا ووضعناها في سوق القاهرة، شرق الإسكندرية، فتحنا مشروعنا بترابيزة بيتي، وبعد كده عملنا حاجه تانية أحسن، وإن شاء الله نعمل حاجة جديدة تبقى أحسن من اللي فاتوا».

يأمل الشاب الجامعي أن تكون تلك الطاولة بداية رزقه، وأن تكون ثمرة لمشروع كبير يستطيع تطويره بحكم الخبرة التي سيحصل عليها في السوق، بالإضافة إلى ما سوف يتعلمه في الكلية فيما يخص مهارات السياحة والفنادق.