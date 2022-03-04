أسعار البترول ترتفع عالمياً وسط مخاوف من وصولها لـ150 دولار للبرميل

انتعشت أسعار النفط، اليوم الجمعة، لتطغى على المخاوف من عقوبات غربية قد تعطل صادرات النفط الروسية باحتمال زيادة الإمدادات الإيرانية، بينما أثارت تقارير عن حريق في منشأة نووية بأوكرانيا القلق في الأسواق المالية.

بينما تراجعت نسبة المخزونات العالمية وارتفعت أسعار النفط وسط مؤشرات على تصعيد الصراع بين روسيا وأوكرانيا، بعد تقارير عن اندلاع حريق في محطة للطاقة النووية الأوكرانية إثر هجوم شنته القوات الروسية.

كارثة نووية محتملة في مصنع زابوريزهيا

وكانت المخاوف من وقوع كارثة نووية محتملة في مصنع زابوريزهيا، هي الأكبر في أوروبا، قد بثت ناقوس الخطر في عواصم العالم قبل أن تعلن السلطات أن الحريق في مبنى تم تحديده على أنه مركز تدريب قد تم إخماده.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت في شهر مايو إلى 114.23 دولارًا للبرميل، وصعدت العقود الفورية 73 سنتًا أو 0.7% إلى 111.19 دولارًا، وارتفع غرب تكساس الوسيط الأمريكي لشهر أبريل 1.21 دولار أو 1.1% إلى 108.88 دولار بعد أن لامس أعلى مستوى عند 112.84 دولار في وقت سابق من الجلسة.

أسعار النفط الخام تحقق أعلى مكاسبها منذ منتصف 2020

ومن المقرر أن تسجل أسعار النفط الخام أعلى مكاسبها الأسبوعية منذ منتصف عام 2020، مع ارتفاع خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 19% وخام برنت بنسبة 13% الذي سجل أعلى مستوياته في عقد هذا الأسبوع.

ويرتفع النفط وسط مخاوف من أن تؤدي العقوبات الغربية على روسيا، بسبب الصراع في أوكرانيا، إلى تعطيل الشحنات من روسيا، أكبر مصدر في العالم للنفط الخام والمنتجات النفطية مجتمعة، وتباطأ نشاط تداول الخام الروسي مع تردد المشترين في الشراء بسبب العقوبات، بينما يتعرض الرئيس الأمريكي جو بايدن لضغوط متزايدة لإصدار حظرا على واردات الولايات المتحدة من النفط الروسي.

تركيز المستثمرين على إحياء الاتفاق النووي الإيراني

وتأرجحت الأسعار في نطاق 10 دولارات، يوم أمس الخميس، لكنها استقرت على انخفاض للمرة الأولى في أربع جلسات مع تركيز المستثمرين على إحياء الاتفاق النووي الإيراني، والذي من المتوقع أن يعزز صادرات النفط الإيرانية ويخفف الإمدادات العالمية المحدودة.

وقال «كومنولث بنك أوف أستراليا»، في مذكرة، إن مكاسب الأسعار المرتبطة باضطرابات فعلية ومتصورة لصادرات النفط الروسية يجب أن تعوض أي انخفاض في الأسعار بسبب احتمال زيادة المعروض من النفط الخام الإيراني.

وتتوقع المذكرة، أن يبلغ متوسط ​​سعر خام برنت 110 دولارات للبرميل في الربعين الثاني والثالث من هذا العام، مشيرة إلى إن الخطر يكمن في ارتفاع الأسعار فوق توقعاتنا على المدى القصير، وأنه من الممكن أن تصل العقود الآجلة لخام برنت إلى 150 دولارًا.