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وزير النقل: اتفقنا مع المجر على إنشاء مصنع للأتوبيسات النهرية في مصر

كتب:

شريف سليمان
12:19 م | الأربعاء 02 مارس 2022
المهندس كامل الوزير

المهندس كامل الوزير

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضرورة زيادة حجم حركة النقل في مصر، سواء عبر مترو الأنفاق أو السكك الحديدية أو نهر النيل، وتابع موجها حديثه إلى المهندس كامل الوزير وزير النقل، قائلا: «يا كامل محدش حلم يجيب لي كام أتوبيس نيلي محترم».

ورد الوزير خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية بقطاعي الإسكان والطرق: «جايين يا أفندم.. بنتفق على أتوبيس بيعوم في المياه، ولفيت بيه لما كنت في المجر».

وأضاف: «هنعمل مصنع للأتوبيسات النيلية في مصر، ورئيس وزراء المجر، أرسل السلام لكم، وبيقول إنه تحت أمرنا في الصناعة، مش التوريد بس، واتفقت معاه على 6 أتوبيسات، أتوبيسين لكل من القاهرة والأقصر وأسوان، وهيشتغلوا في المناطق السياحية».

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بقلم شريف سليمان